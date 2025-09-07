Greu accident a l'AP-7: Mor un motorista de 28 anys

Un tràgic succés ha tenyit de dol les carreteres aquest cap de setmana, emportant-se la vida d’un jove. Un instant fatídic, un xoc violent i un destí que es va truncar sobre l’asfalt, deixant un buit irrecuperable.
La nit es va convertir en l’escenari d’una tragèdia que va mobilitzar els serveis d’emergència, que van lluitar contra el rellotge en una batalla que, malauradament, ja estava perduda. La foscor va ser testimoni de com una jornada qualsevol es transformava en el darrer capítol d’una existència jove.
L’eco de les sirenes va trencar la calma nocturna quan un viatge es va interrompre de la manera més brutal possible. Els fets es van desencadenar en un dels punts més transitats de la xarxa viària, un lloc que diàriament acull milers de vehicles.
Va ser a l’autopista AP-7, en direcció a Cartagena, on el destí va segellar el seu fatal desenllaç. A l’alçada del terme municipal de Los Alcázares, a la Regió de Múrcia, una col·lisió entre una motocicleta i un turisme va provocar l’accident. La violència de l’impacte va ser de tal magnitud que el jove motorista, de només 28 anys, va perdre la vida pràcticament a l’acte.
Una trucada d’alerta a la nit
El senyal d’alarma va saltar a les 23:28 hores del passat dissabte, 6 de setembre, quan el Centre de Coordinació d’Emergències va rebre la trucada. Una patrulla de la Guàrdia Civil que es trobava a les immediacions del sinistre va ser qui va donar l’avís, descrivint una escena desoladora.
Segons la seva comunicació, el motorista havia estat envestit pel turisme i el seu cos jeia immòbil sobre la calçada, una imatge que presagiava el pitjor dels resultats. La urgència de la situació requeria una mobilització immediata dels recursos sanitaris per intentar revertir el que semblava inevitable.
La petició d’assistència mèdica urgent va ser atesa amb la màxima celeritat possible per part dels gestors d’emergències.
Es va activar el protocol per a accidents de trànsit greus i es va desplaçar fins al lloc una Unitat Mòbil d’Emergències (UME). Els sanitaris de la Gerència d’Urgències i Emergències Sanitàries 061 van arribar al punt quilomètric exacte amb l’esperança de poder fer alguna cosa per la vida del jove. Tanmateix, tots els esforços van ser en va. A la seva arribada, l’equip mèdic només va poder examinar el jove i certificar l’absència de signes vitals, confirmant la defunció del jove de 28 anys.
La vulnerabilitat sobre dues rodes
Aquest tràgic accident torna a posar de manifest l’extrema vulnerabilitat dels motoristes a les carreteres, especialment en vies ràpides com les autopistes. La diferència de massa i protecció entre una motocicleta i un turisme converteix qualsevol col·lisió en un esdeveniment d’altíssim risc per a qui viatja sobre dues rodes.
Les estadístiques de sinistralitat viària reflecteixen constantment que els motoristes formen part d’un dels col·lectius més fràgils, amb un índex de lesivitat i mortalitat significativament superior al dels conductors d’altres vehicles.