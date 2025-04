Trànsit complicat en importants vies de Barcelona: Més retencions

Barcelona afronta novament una jornada complicada en matèria de trànsit. Diversos incidents i avaries en diferents punts estratègics d'accés a la ciutat han provocat fortes congestions i llargues retencions, complicant significativament la mobilitat habitual durant el matí d'aquest dimecres.

Vehicle avariat al Nus de la Trinitat

El matí ha començat amb dificultats a prop del Nus de la Trinitat, un dels punts neuràlgics del trànsit a Barcelona. L'avaria d'un vehicle a primera hora ha obligat al tancament parcial d'un carril en aquesta concorreguda àrea, provocant ràpidament importants retencions. Segons els informes del Servei Català de Trànsit, la congestió arriba ara fins a quatre quilòmetres a la carretera C-58 i tres quilòmetres addicionals a la C-33.

Davant d'aquesta situació crítica, les autoritats han reaccionat ràpidament habilitant el carril bus VAO d'entrada a Barcelona per a tots els vehicles, excepte per a camions que superin les 7,5 tones. Aquesta mesura d'emergència busca agilitzar el flux vehicular i reduir les molèsties generades per la inesperada avaria, que va coincidir amb un dels moments de major circulació de vehicles en aquesta via.

Accident a la Ronda de Dalt intensifica els problemes

Quasi simultàniament, un accident a la Ronda de Dalt (B-20), específicament a l'altura de Sant Gervasi, ha complicat encara més la circulació. Aquest incident ha provocat el tancament temporal d'un carril en direcció Llobregat, generant grans cues des de l'àrea de Nou Barris. Aquesta ronda, especialment transitada durant les primeres hores del dia, ha vist agreujada considerablement la seva situació, amb trànsit gairebé aturat durant llargs minuts.

Les càmeres de vigilància de trànsit mostren vehicles acumulats en extenses files, intentant avançar lentament per l'única via disponible. Aquesta circumstància, sumada a l'incident del Nus de la Trinitat, ha generat un veritable caos circulatori en diferents punts clau d'entrada a la ciutat.

Davant d'aquests incidents, les autoritats recomanen als conductors evitar les zones afectades sempre que sigui possible i buscar rutes alternatives o utilitzar el transport públic per desplaçar-se. A més, es recomana a aquells que inevitablement hagin de transitar per aquestes vies mantenir-se informats a través dels canals oficials del Servei Català de Trànsit i altres mitjans d'informació viària en temps real.

Aquest tipus de successos evidencien les vulnerabilitats del sistema viari d'accés a Barcelona, on petites incidències poden tenir grans conseqüències sobre la circulació general. La capacitat de reacció ràpida de les autoritats, mitjançant l'obertura temporal de vies alternatives com el carril bus VAO, resulta essencial per mitigar aquests problemes.