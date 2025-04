Empitjora la situació a l'AP-7: Noves incidències generen cues quilomètriques

per Iker Silvosa

La situació del trànsit continua sent problemàtica per a milers de conductors aquest dimecres a Catalunya. L'autopista AP-7, una de les artèries viàries més importants del territori, continua acumulant problemes amb noves incidències registrades en diferents trams, incrementant notablement les dificultats per a la mobilitat en aquesta jornada.

Accident a La Roca provoca importants retencions

Una de les incidències més destacades del matí ha ocorregut en el tram proper a La Roca del Vallès en sentit sud cap a Tarragona. Segons dades confirmades pel Servei Català de Trànsit, un carril ha hagut de ser tancat temporalment després d'un accident de trànsit. Aquest incident ha provocat ràpidament la formació d'una cua en aquests moments d'aproximadament quatre quilòmetres.

Les imatges difoses per les autoritats mostren una important congestió de vehicles, tant turismes com camions, atrapats en retencions que avancen molt lentament. L'autopista AP-7, especialment transitada en hores punta per treballadors i transportistes, s'està veient desbordada en aquesta zona durant les primeres hores del dia, la qual cosa ha generat frustració i retards significatius entre els conductors afectats.

| Google Imagenes

Obres en el tram de Reus compliquen encara més el trànsit

Simultàniament, en un altre punt de l'AP-7, a les rodalies de Reus, s'han registrat dificultats addicionals a causa d'obres que afecten la circulació en direcció nord cap a Barcelona. En aquesta zona, només es troba operatiu un carril, la qual cosa ha derivat en una acumulació de vehicles de fins a tres quilòmetres de longitud des de Vila-seca. Les tasques de manteniment i millora de la infraestructura viària són necessàries per garantir la seguretat i eficiència de l'autopista.

Les incidències d'aquest matí se sumen als successos ocorreguts prèviament en altres trams d'aquesta mateixa via, convertint la jornada en un veritable repte per a la mobilitat. Des de primeres hores, l'AP-7 ha registrat una successió d'accidents i contratemps que han alentit notablement la circulació, afectant especialment a aquells que es desplacen als seus centres de treball o estudis.

Davant aquest complex panorama, les autoritats recomanen als usuaris mantenir-se informats sobre l'estat del trànsit en temps real i buscar rutes alternatives si és possible, per evitar quedar atrapats en llargs embussos. També s'aconsella als conductors mantenir la paciència i prudència al volant per prevenir accidents addicionals.

Aquesta sèrie d'incidents posa de relleu la fragilitat de la mobilitat en vies tan concorregudes com l'AP-7 i la necessitat urgent d'implementar millores i sistemes més eficaços per respondre ràpidament davant aquests contratemps, minimitzant així l'impacte negatiu sobre els ciutadans i l'economia local.