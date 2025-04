Rodalies encara no es recupera de l'apagada: Una línia continua inoperativa

Milers de passatgers de Rodalies continuen vivint un autèntic calvari aquesta setmana, després de la greu incidència que va deixar inoperativa tota la xarxa ferroviària fa dos dies. Encara que la majoria de les línies han recuperat progressivament la normalitat, una d'elles continua experimentant importants dificultats operatives.

Incidències persistents a la línia R3

La línia més perjudicada en aquests moments és l'R3, que connecta importants localitats catalanes. Després d'haver restablert parcialment el servei a primera hora d'avui, concretament en el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll, la situació s'ha complicat novament a causa d'un problema inesperat.

Aproximadament a les 7:20 d'aquest matí, una nova incidència en els sistemes de telecomandament ha obligat Renfe a interrompre la circulació entre Vic i Ripoll. Aquesta situació ha generat un notable caos i frustració entre els viatgers que depenien del servei per traslladar-se als seus centres laborals o educatius. Actualment, Rodalies opera únicament entre Vic i l'Hospitalet de Llobregat, i entre Ripoll i Puigcerdà. Per als passatgers afectats entre Vic i Ripoll s'ha implementat un servei alternatiu per carretera.

| ACN

Servei alternatiu amb retards

El servei alternatiu, que segons informacions proporcionades per Rodalies està previst que arribi a Vic aproximadament a les 9:00 hores, no ha satisfet completament els usuaris, que denuncien retards acumulats i manca d'informació clara en estacions i plataformes digitals.

Tècnics d'Adif estan treballant intensament per reparar com més aviat millor la incidència en els sistemes tecnològics afectats, però de moment no s'ha informat amb precisió sobre el temps estimat per a la represa total del servei ferroviari habitual.

A més del caos viscut a la línia R3, Rodalies ha experimentat aquest matí altres complicacions menors però significatives, com l'avaria en els sistemes de senyalització entre els Monjos i l'Arboç a la línia R4 sud, provocant retards superiors als 20 minuts. Aquests incidents multipliquen l'estrès per als usuaris, ja afectats per la situació general d'aquests dies després de l'apagada inicial.

Impacte persistent de l'apagada

La companyia ferroviària Renfe ja havia anunciat durant la jornada anterior que intensificaria les tasques durant tota la nit per restablir l'operativitat plena després de les múltiples avaries provocades per l'apagada. No obstant això, els danys causats per la pèrdua d'energia elèctrica han resultat més profunds del que es preveia inicialment, afectant nombrosos elements tecnològics crucials per a la gestió de la circulació ferroviària.

L'empresa ha reconegut públicament que algunes estacions podrien continuar patint incidències en els sistemes d'informació i venda de bitllets, a causa dels danys en components crítics del sistema informàtic. Mentre els tècnics treballen contra rellotge per substituir peces danyades i garantir que la infraestructura recuperi el seu funcionament normal, la paciència dels usuaris continua sent posada a prova.