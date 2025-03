Tràgic incendi de matinada en un habitatge deixa 2 ferits: un d'ells, crític

Mentre la majoria de veïns dormia, un incident domèstic va alterar la tranquil·litat habitual de la nit en una localitat catalana. L'olor de fum, el resplendor intermitent de les llums d'emergència i el so de les sirenes van trencar el silenci a una hora en què rarament s'espera una desgràcia. Encara que en un primer moment els detalls eren confusos, la ràpida intervenció dels equips d'emergències va permetre confirmar que no es tractava d'una falsa alarma. El foc ja havia fet estralls a l'interior d'un habitatge, deixant al seu pas conseqüències físiques i emocionals difícils d'oblidar.

Amb el pas dels minuts, la magnitud del succés es va anar revelant: dues persones ferides, una d'elles en estat crític, van ser evacuades del lloc en un operatiu en què cada segon comptava. El veïnat, encara en estat de xoc, va presenciar l'arribada dels efectius que van actuar amb precisió per evitar una tragèdia més gran.

| ACN

Incendi en plena nit en un habitatge de Cornellà

Els fets s'han desencadenat aquesta passada nit. A les 01:18 h, el telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís d'un incendi en un habitatge situat al carrer Bonestar de Cornellà de Llobregat. El foc s'ha originat al menjador d'un pis ubicat a la primera planta de l'edifici i, encara que va ser contingut pels bombers, el fum es va propagar ràpidament a la resta d'estances.

Els Bombers de la Generalitat van intervenir amb cinc dotacions per sufocar les flames i, en paral·lel, van rescatar una persona ferida que es trobava encara a l'interior de l'immoble. Una altra víctima, ja a l'exterior quan van arribar els efectius, també va precisar assistència mèdica.

Segons fonts oficials del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), es van activar tres unitats terrestres per atendre l'emergència. Els sanitaris van estabilitzar al lloc una dona en estat crític i un home amb lesions lleus. Tots dos van ser traslladats de seguida a l'Hospital Moisès Broggi, on romanen ingressats. Per ara, el pronòstic més preocupant és el de la dona, la vida de la qual encara penja d'un fil mentre se li practiquen maniobres de suport vital.

Intervenció ràpida i coordinació entre serveis

L'actuació coordinada entre Bombers i SEM va ser clau per minimitzar les conseqüències de l'incendi. Tot i que les flames es van limitar al menjador, el fum va ser especialment dens, cosa que va provocar danys per inhalació, una de les principals causes de lesions en aquest tipus de sinistres. En pocs minuts, els equips van aconseguir controlar el foc i ventilar l'edifici, evitant que es veiés compromesa l'estructura i que s'estenguessin els danys a habitatges contigus.

Fonts properes a l'operatiu destaquen l'eficàcia dels protocols d'intervenció nocturna, que han estat reforçats en els últims anys precisament per fer front a emergències en franges horàries on la reacció sol ser més lenta per part dels residents.

Les causes, sota investigació

Encara que el foc ja està extingit i la zona ha estat assegurada, les causes de l'incendi continuen sent una incògnita. Els tècnics especialitzats ja han començat les tasques d'inspecció per determinar què va poder originar les flames. Entre les hipòtesis més comunes es consideren fallades elèctriques, descuits amb electrodomèstics o fins i tot una possible espelma mal apagada. No es descarta cap línia d'investigació, i els informes preliminars podrien estar disponibles en les pròximes hores.