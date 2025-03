Mor una catalana en un terrible accident de muntanya

per Mireia Puig

Una nova tragèdia ha commocionat la comunitat muntanyenca catalana després que s'hagi confirmat la mort d'una excursionista a causa d'un greu accident en plena expedició internacional. La víctima, originària de Catalunya, va perdre la vida durant un succés que ja s'ha repetit recentment, augmentant la preocupació per la seguretat dels aventurers catalans a l'estranger.

Una allau mortal sorprèn un grup d'excursionistes catalans

El fatal incident va ocórrer a Geòrgia, on un grup compost per sis excursionistes catalans estava realitzant una expedició en alta muntanya. Segons fonts oficials verificades, una allau va sorprendre sobtadament l'expedició, atrapant la víctima sense donar-li oportunitat d'escapar. Els companys de la difunta, encara que van aconseguir sobreviure, van viure moments dramàtics en presenciar el succés sense poder intervenir per evitar-ho.

L'expedició, organitzada per aficionats experimentats en esports de muntanya procedents de diverses localitats de Catalunya, pretenia completar una ruta exigent i tècnicament avançada en territori georgià. Encara que les autoritats del país ja han desplegat els operatius pertinents, no ha transcendit encara l'estat físic exacte de la resta d'integrants del grup.

| ACN

Segon accident mortal en només quinze dies

Aquest accident no és el primer que afecta tràgicament excursionistes catalans en menys d'un mes. L'11 de març passat, un muntanyenc català, veí de Sant Joan de les Abadesses, va morir en circumstàncies pràcticament idèntiques mentre realitzava una expedició a Armènia. En aquella ocasió, una allau va atrapar el grup de nou muntanyencs, provocant ferides a set integrants de l'equip i deixant il·lès únicament un d'ells.

Aquests dos successos tan propers en el temps han activat les alarmes entre la comunitat muntanyenca, generant un debat sobre la necessitat de millorar les mesures preventives i avaluar de forma més estricta la seguretat en zones considerades perilloses a causa del risc d'allaus.

La resposta diplomàtica després de la tragèdia

Després de confirmar-se la notícia, el Ministeri d'Afers Exteriors s'ha mobilitzat ràpidament per assistir tant al grup afectat com als familiars de la víctima. Fonts oficials asseguren que la representació diplomàtica d'Espanya a Geòrgia està realitzant totes les gestions necessàries amb les autoritats locals per oferir assistència consular efectiva, acompanyant en tot moment els catalans involucrats.

Aquestes gestions tenen com a objectiu facilitar el procés de repatriació de les restes mortals de la víctima, així com garantir l'assistència mèdica i emocional necessària per a la resta de membres del grup, que es troben encara en territori georgià pendents de tornar a Catalunya.