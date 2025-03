Tragèdia en produir-se una explosió en un supermercat

per Iker Silvosa

La jornada de dimecres s'ha tenyit de fum, flames i angoixa després d'una inesperada emergència que ha paralitzat una zona molt concorreguda. El succés, que ha deixat darrere seu escenes de pànic i una víctima en estat crític, ha activat tots els protocols d'emergències i ha obligat a intervenir amb rapidesa els cossos de seguretat i rescat. El que semblava un matí rutinari s'ha convertit, en qüestió de segons, en un malson.

Tot va començar poc abans de la una del migdia, quan una forta explosió va sorprendre els vianants i treballadors d'un supermercat situat al carrer Cristòfol Grober. La detonació, que segons testimonis ha estat clarament audible, va precedir a un incendi de grans dimensions que s'ha originat a l'interior de l'establiment. Segons El Caso, ha ocorregut en un Caprabo.

| Caprabo

En aquell moment, al magatzem del local s'estaven realitzant tasques tècniques vinculades als sistemes de climatització. Un operari, aparentment contractat externament, treballava a la zona quan es va produir la deflagració. Les flames es van propagar amb una velocitat inusitada, deixant el supermercat completament envoltat en foc i fum en pocs minuts.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 12:45 hores. Nou dotacions s'han desplaçat immediatament al lloc dels fets, situat davant de la Plaça U d'Octubre de 2017. Segons ha explicat Jordi Marquès, cap d'intervenció dels Bombers a Girona, quan van arribar el foc ja estava "completament desenvolupat". Va ser llavors quan els empleats del supermercat van alertar que una persona seguia atrapada al magatzem.

Estat crític i evacuacions a la zona

Els equips d'emergència no han trigat a localitzar la víctima. Es tractava del tècnic que es trobava treballant en el sistema d'aires condicionats del supermercat Caprabo. Ha estat rescatat en estat molt greu, i els sanitaris han hagut de practicar-li maniobres de reanimació en plena carrer. El seu estat, fins al moment, continua sent crític.

La fumera era tan densa que ha obligat a desallotjar diverses persones dels habitatges i locals contigus. Patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal també s'han personat al lloc, acordonant el perímetre i col·laborant en les tasques d'evacuació. Des dels edificis propers, nombrosos veïns van gravar amb els seus mòbils l'avanç del foc, que va arribar a ser visible des de diversos punts del centre de Girona.

En paral·lel, els pèrits de Bombers i tècnics municipals han començat a avaluar els danys estructurals soferts per l'immoble, així com la viabilitat de la seva reobertura a curt termini. Per ara, el local romandrà tancat fins a nou avís.