La diferència de tracte de Pedro Sánchez amb el Marroc i València indigna la gent

per Pol Nadal

La recent DANA que ha fuetejat la Comunitat Valenciana ha deixat un panorama devastador a diversos municipis, especialment a la comarca d'Horta Sud. Pobles com Paiporta, Benetússer, Alfafar i Catarroja han estat durament copejats per pluges torrencials que van desbordar rius i van negar barris sencers. Les intenses precipitacions han deixat víctimes mortals, de moment 217 morts, però també importants danys materials que han afectat habitatges, negocis i vehicles, i han deixat milers de famílies a la ruïna.

Les conseqüències d'aquesta DANA encara se senten profundament al País Valencià, amb molts veïns que segueixen sense serveis bàsics com ara aigua corrent, electricitat i gas. El subministrament d'aquests recursos essencials no s'ha restablert completament en algunes zones afectades. La manca d'aigua potable i les condicions precàries en què viuen molts ciutadans han augmentat la frustració dels afectats, que demanen una resposta més àgil i contundent per part de les autoritats.

Descoordinació entre València i Madrid i comparacions amb el Marroc

A aquesta crisi de serveis s'hi afegeix la descoordinació entre la Generalitat Valenciana i el Govern central. Les crítiques han sorgit davant la lentitud de la resposta governamental i l'ajuda estatal s'ha vist limitada en comparació amb altres desastres naturals recents. La visita de Pedro Sánchez a Paiporta, un dels municipis més afectats, va reflectir el descontentament de la població. El president va ser rebut amb esbroncades i retrets per part dels veïns, que li van recriminar la insuficiència de les ajudes i la manca de suport real a la comunitat.

| ACN

Aquest descontentament contrasta amb la rapidesa i eficàcia que el Govern de Sánchez va mostrar en la seva resposta al terratrèmol del Marroc ocorregut el 8 de setembre de 2023. En aquella ocasió, el Govern d'Espanya es va afanyar a enviar equips de rescat i ajuda humanitària al país veí, guanyant-se elogis a la premsa internacional per la rapidesa de la seva resposta.

Aquesta comparació ha generat un debat a les xarxes socials i als mitjans, amb molts ciutadans valencians que senten que la Comunitat Valenciana no ha rebut el mateix tracte que el Marroc en una situació d'emergència. Hi ha la percepció dolorosa que el Govern central ha “racionat” l'ajuda a la Comunitat Valenciana, mentre actuava amb gran rapidesa en el cas marroquí. A València, primer en van enviar 500, després 500 més, després 5.000. Fins diumenge no es van assolir els 15.000.

Molts valencians se senten desatesos i assenyalen que la seva situació és encara més frustrant, ja que es troben sense els serveis bàsics necessaris per a la vida diària i amb una resposta lenta per part de les institucions nacionals. La resposta desigual davant d'aquestes dues tragèdies ha obert una ferida i ha generat un sentiment d'abandonament a la Comunitat Valenciana, que encara espera una ajuda completa i coordinada per poder recuperar-se d'aquesta catàstrofe.