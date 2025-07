Tragèdia en un voluntariat a l’Àfrica: Mor una jove catalana en un accident

per Iker Silvosa

Hi ha històries que colpeixen pel seu caràcter inesperat i per la pèrdua irreparable que suposen, especialment quan afecten persones que dediquen la seva vida a ajudar els altres. Aquest és el cas d'una jove catalana que, en ple compromís solidari a l'Àfrica, ha perdut la vida en circumstàncies tràgiques.

El succés va tenir lloc al cor de l'Àfrica, mentre la jove A.S.C., natural de Lleida i de només 22 anys, participava en un projecte de voluntariat a Malawi, tal com apunta el diari Segre. La notícia ha commocionat la comunitat local de Lleida, on la família de la jove era coneguda per la seva implicació en entitats esportives i culturals.

Les autoritats espanyoles han confirmat la mort de la jove i han iniciat els tràmits per assistir la família en aquests moments difícils. Segons fonts del Ministeri d'Afers Exteriors consultades pel Segre, s'han posat en contacte immediat amb els familiars per gestionar el retorn de les restes i oferir el suport necessari. Tot i que no han transcendit detalls concrets sobre el lloc ni la data exacta de l'accident, sí que s'ha confirmat que el succés va tenir lloc mentre la jove exercia tasques solidàries en territori malawià.

El risc dels cooperants espanyols a l'estranger

Aquest tipus de tragèdies posa de manifest els riscos als quals s'enfronten els cooperants i voluntaris espanyols que desenvolupen la seva tasca a l'estranger. Tot i que la majoria de projectes solidaris transcorren sense incidents greus, la realitat és que la mobilitat per carreteres en determinats països africans, com Malawi, presenta alts nivells de perillositat. Infraestructures precàries, circulació caòtica i manca de recursos mèdics converteixen qualsevol desplaçament en una potencial amenaça.

No és la primera vegada que la comunitat catalana es veu sacsejada per una notícia d'aquest tipus. En els darrers anys, s'han registrat diversos accidents mortals que han afectat ciutadans de Lleida a l'estranger. Al març de 2020, tres veïns del Pallars Sobirà –dos d'ells bombers– van morir en un accident de muntanya mentre feien una travessa a Geòrgia. També el 2018, una dona de 53 anys va perdre la vida en un sinistre de trànsit durant les seves vacances al Marroc. Aquests antecedents reflecteixen que, malgrat la distància, el risc no entén de fronteres.

La solidaritat, marcada pel dolor

La pèrdua d'aquesta jove voluntària suposa un cop dur per a totes les persones implicades en projectes de cooperació internacional, així com per a les entitats de Lleida amb les quals col·laborava. L'exemple de lliurament i compromís de la difunta deixa una empremta inesborrable entre qui la van conèixer i en la pròpia comunitat de voluntaris, que sovint afronten perills en silenci i lluny de casa.