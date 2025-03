Espectacular incendi d'un camió amb remolc

Un aparatós incendi ha sorprès aquest dimarts els conductors que transitaven per una important carretera catalana, quan un vehicle pesant va començar a cremar inesperadament. L'alarma generada per la intensa fumera negra ha alertat ràpidament els serveis d'emergències.

Els fets van tenir lloc durant el matí del 25 de març, quan un camió amb remolc circulava per la carretera C-26 a l'altura del terme municipal d'Ordis, en ambdós sentits. Per motius que encara s'investiguen, la cabina del vehicle va començar a incendiar-se violentament. Les flames aviat van assolir gran intensitat, afectant seriosament el tractor del vehicle i deixant imatges impactants.

| ACN

Davant la gravetat del succés, els Bombers de la Generalitat es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets amb quatre dotacions. Els equips especialitzats van treballar amb rapidesa i precisió per sufocar les flames i evitar que el foc es propagués a zones properes, especialment a àrees boscoses o de vegetació.

Mobilització i tancament de vies

A causa de l'incendi, la carretera C-26 va haver de ser tancada totalment en ambdós sentits per permetre que els equips d'emergència actuessin amb seguretat i eficàcia. Aquesta decisió va causar importants retencions a la via, afectant significativament el trànsit habitual d'aquesta zona.

El Servei Català de Trànsit va informar ràpidament sobre el tancament de la carretera i va recomanar als conductors utilitzar rutes alternatives fins que la situació es normalitzés completament. Les autoritats van treballar coordinadament per restablir la circulació el més aviat possible, encara que les tasques per retirar el vehicle incendiat i netejar les restes de combustible i materials calcinats van demorar diverses hores.

Sense danys personals

Malgrat l'espectacularitat de les flames i la intensitat de l'incendi, no hi va haver de lamentar víctimes ni ferits. Segons informació facilitada pels equips d'emergència desplaçats al lloc, el conductor va aconseguir abandonar el camió abans que el foc l'envoltés completament. Això ha evitat conseqüències majors i possibles complicacions mèdiques, quelcom especialment destacable donat el risc potencial que presenten aquest tipus d'incendis.

Les causes exactes que van originar l'incendi encara no estan clares, per la qual cosa s'ha obert una investigació per determinar si va poder deure's a una fallada tècnica, un sobreescalfament del motor o algun altre factor extern. La inspecció tècnica del vehicle i la declaració del conductor seran crucials per esclarir el que va ocórrer.

Aquest tipus d'incidents, encara que relativament poc freqüents, destaquen la importància d'un manteniment rigorós en vehicles pesants, especialment aquells destinats al transport de mercaderies. Les autoritats recorden la necessitat d'inspeccions regulars i prevenció davant qualsevol senyal de mal funcionament en motors i sistemes elèctrics, factors clau en molts d'aquests incendis.

Finalment, després de diverses hores de treball, la carretera C-26 va poder reobrir-se al trànsit amb normalitat, encara que els usuaris van haver de circular amb precaució a causa de les tasques posteriors de neteja i seguretat que es van continuar realitzant durant gran part del dia.