Brutal incendi en instal·lacions agrícoles: Intervenen 7 dotacions de bombers

La matinada d'aquest dimarts ha quedat marcada per un fort incendi que ha obligat a mobilitzar nombroses dotacions d'emergència en unes instal·lacions agrícoles. Les flames s'han propagat amb rapidesa, causant importants danys materials i moments de tensió a causa de la magnitud del foc, segons han confirmat fonts oficials.

L'avís sobre aquest impactant incendi s'ha rebut al voltant de la una de la matinada. Davant l'emergència, immediatament s'ha activat un ampli dispositiu format per set dotacions dels Bombers de la Generalitat. La situació era alarmant degut a la rapidesa amb què les flames avançaven, devorant tot el que trobaven al seu pas en un extens cobert agrícola.

| ACN

En qüestió de minuts, el foc ha començat a afectar una pala excavadora que es trobava a l'interior del recinte, un semiremolc i altres cinc remolcs que estaven emmagatzemats sota una coberta d'uns 1.000 metres quadrats. Aquest material, altament inflamable a causa dels components metàl·lics i plàstics, va facilitar encara més la ràpida propagació de l'incendi.

Grans pèrdues materials, sense danys personals

La voracitat de l'incendi va ser tal que a més de maquinària agrícola, va consumir ràpidament una gran quantitat de caixes de plàstic i palets de fusta. L'incendi també va assolir la vegetació propera, cremant aproximadament 100 metres quadrats de terreny contigu, cosa que va incrementar encara més el risc de propagació cap a altres zones d'emmagatzematge agrícola.

Els bombers, però, han actuat amb rapidesa i eficiència. Gràcies a la seva intervenció, a les 01:57 hores el foc ha aconseguit ser estabilitzat. Posteriorment, al voltant de les 03:11 hores, les flames han estat completament controlades. Finalment, després de diverses hores intenses de tasques d'extinció, els serveis d'emergència han pogut donar l'incendi per extingit a les 04:41 hores.

Malgrat la gravetat del succés i els evidents danys materials ocasionats pel foc, cap persona ha resultat afectada, cosa que és un aspecte destacable que, sens dubte, disminueix l'impacte final d'aquest incident.

La importància d'una ràpida intervenció

Aquest tipus d'incendis agrícoles sol representar un risc significatiu a causa de la facilitat amb què es poden propagar les flames. La ràpida resposta per part de les dotacions de bombers ha estat crucial en aquest incident ocorregut a l'Arboç, municipi de la comarca del Baix Penedès, conegut per la seva tradició agrícola i vinícola. Un incendi descontrolat podria haver posat en perill no només les instal·lacions afectades, sinó també altres propietats i terres de cultiu properes, ocasionant danys encara més greus.

Les autoritats estan investigant les causes exactes que van provocar el foc, i tot i que encara no s'ha fet públic un informe oficial, no es descarta que l'origen hagi estat accidental a causa de l'acumulació de material inflamable. Aquest tipus d'incidents, encara que puntuals, recorden la importància de mantenir estrictes mesures de prevenció i seguretat en instal·lacions agrícoles i magatzems on es guarden materials susceptibles de provocar incendis.