Oficial Protecció Civil: Bandera vermella a tres platges

La jornada estival d'aquest dimarts s'ha vist abruptament interrompuda per centenars de banyistes que buscaven un respir de la calor a la costa. El que prometia ser un dia perfecte de sol i mar s'ha convertit en un avís sanitari després que les autoritats competents detectessin problemes en la qualitat de l'aigua, obligant a prendre una mesura dràstica però necessària: la prohibició total del bany en diverses zones costaneres molt concorregudes.

La decisió, comunicada a través dels canals oficials d'emergències, afecta tres arenals específics, generant sorpresa i incertesa entre els estiuejants i residents locals.

L'alarma l'ha donada Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya durant el matí d'aquest dimarts, 15 de juliol, a través d'una publicació a les seves xarxes socials. En el comunicat, l'organisme ha oficialitzat l'enlairament de la bandera vermella, que prohibeix terminantment l'accés a l'aigua pel risc que suposa per a la salut de les persones.

Prohibició de bany per mala qualitat de l'aigua

Segons la informació facilitada per Protecció Civil, la mesura s'ha implementat perquè les darreres anàlisis han revelat una "mala qualitat de l'aigua". Tot i que no s'han especificat els detalls concrets sobre l'origen de la contaminació, aquest tipus d'alertes solen estar relacionades amb la presència de microorganismes per sobre dels llindars de seguretat, vessaments accidentals o l'arrossegament de contaminants després d'episodis de pluges intenses, un factor que pot alterar l'equilibri de l'ecosistema marí costaner.

La imatge difosa per l'organisme mostra un mapa satel·lital amb els punts exactes assenyalats, confirmant la seriositat de la situació. La prohibició es mantindrà activa fins que noves anàlisis confirmin que la qualitat de l'aigua ha tornat als nivells òptims i el bany és de nou segur.

Cubelles i Viladecans, els municipis afectats

Els municipis que han vist les seves platges afectades per aquesta mesura es troben a la província de Barcelona, en dues comarques amb una gran afluència turística durant la temporada d'estiu. En concret, les platges clausurades al bany són la Platja Llarga i la platja de la Mota de Sant Pere, ambdues al municipi de Cubelles (Garraf). La tercera platja afectada és la platja de la Pineda, a Viladecans (Baix Llobregat).

Aquestes localitats, conegudes pel seu atractiu familiar i la seva proximitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, reben cada dia milers de visitants. La notícia ha suposat un contratemps per als banyistes, que s'han hagut de conformar amb prendre el sol a la sorra, i per als negocis locals que depenen directament de l'activitat de platja.

Les autoritats locals, en coordinació amb els serveis de salvament i socorrisme, s'han encarregat de fer complir la normativa, informant els usuaris i vetllant perquè ningú s'endinsi al mar.

La importància de respectar els avisos

Aquest succés posa en relleu la importància dels controls de qualitat de l'aigua que es realitzen periòdicament al litoral. Aquestes anàlisis són fonamentals per garantir la salut pública, ja que el bany en aigües contaminades pot provocar diverses afeccions, com problemes gastrointestinals, irritacions a la pell i als ulls, o infeccions més greus.

Protecció Civil ha instat la població a consultar sempre l'estat de les platges a través del visor oficial de la Generalitat abans de desplaçar-se. Respectar el significat de les banderes és un acte de responsabilitat individual i col·lectiva.

Mentre la bandera groga recomana precaució, la vermella, com en aquest cas, és una prohibició inequívoca que no s'ha d'ignorar sota cap circumstància. Ara, l'atenció se centra en l'evolució de la situació, a l'espera que les aigües d'aquestes populars platges catalanes recuperin la seva salubritat i els colors verd i groc tornin a onejar als seus pals de bandera.