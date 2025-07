Terrible incendi en un habitatge: 14 hospitalitzats, 8 d'ells menors

per Mireia Puig

Un despertar brusc i una densa fumera es van convertir en el pitjor malson per als llogaters d'un habitatge, transformant una matinada tranquil·la en un complex operatiu d'emergències. L'incident, que inicialment semblava un ensurt domèstic, va escalar ràpidament, mobilitzant nombrosos efectius i deixant un balanç de catorze persones afectades per intoxicació, entre elles, una notable quantitat de menors d'edat.

El que va començar amb una trucada d'alerta es va destapar com un greu succés que va posar de manifest els perills latents en objectes quotidians.

L'origen de l'emergència, segons les primeres investigacions, apunta a un dispositiu tan comú avui dia que pocs repararien en el seu potencial destructiu: un patinet elèctric.

Aquest aparell, mentre es trobava a l'interior de l'immoble, podria haver patit una avaria que va desencadenar el foc, omplint la casa d'un fum tòxic que va sorprendre els seus ocupants mentre dormien o es trobaven en un estat de somnolència, cosa que va agreujar la situació i va provocar una crisi d'ansietat generalitzada.

| @bomberscat, XCatalunya, fotogigi85

Una trucada d'alerta a la matinada

Tot va començar a les 6:07 hores de la matinada d'avui dimarts, 15 de juliol. El Servei d'Emergències de Castella i Lleó 112 va rebre diverses trucades simultànies que informaven d'un incendi en un habitatge situat al carrer Antonio Monedero de la localitat de Dueñas, a Palència.

Els alertants, amb la veu entretallada per l'angoixa, explicaven que diverses persones que ja havien aconseguit sortir de l'immoble presentaven símptomes clars d'intoxicació per haver inhalat una gran quantitat de fum. La situació era crítica, ja que el fum s'havia estès amb gran rapidesa per totes les estances.

La ràpida notificació va ser clau per activar de seguida el protocol d'emergències. La coordinació entre els diferents cossos de seguretat i sanitaris es va posar en marxa en qüestió de minuts, un factor determinant per evitar que les conseqüències fossin encara més greus. La precisió dels testimonis inicials va permetre als operadors del 112 fer-se una idea clara de la magnitud del succés i dels recursos que serien necessaris per controlar-lo.

Ampli dispositiu d'emergència a Dueñas

La resposta a la trucada d'auxili va ser massiva i coordinada. La sala d'operacions del 112 va mobilitzar de seguida la Guàrdia Civil de Palència, la Policia Local de Dueñas i els Bombers de la Diputació de Palència, que es van desplaçar al lloc per sufocar les flames i assegurar l'estructura de l'habitatge afectat. Simultàniament, el centre coordinador d'urgències d'Emergències Sanitàries-Sacyl va desplegar un important contingent mèdic per atendre les víctimes.

| Emergencias 112

L'equip sanitari enviat a Dueñas estava format per una UVI mòbil, quatre ambulàncies de suport vital bàsic i personal del centre de salut de Venta de Baños. Aquest desplegament va permetre estabilitzar i atendre els catorze afectats al mateix lloc dels fets abans de decidir el seu trasllat a diferents centres hospitalaris. A més, es va activar el Centre Coordinador d'Emergències de la Junta de Castella i Lleó per explorar la possibilitat d'oferir suport en el reallotjament dels llogaters, encara que la seva principal preocupació en aquell moment era la salut dels intoxicats.

Catorze afectats, vuit d'ells menors

El balanç final de l'incendi va donar una xifra preocupant: catorze persones intoxicades per fum, de les quals més de la meitat eren menors d'edat. El personal sanitari de Sacyl va atendre un grup heterogeni que incloïa dos infants d'un any, i altres menors de 2, 3, 4, 9, 14 i 17 anys. Juntament amb ells, sis adults de 20, 21, 24, 27, 41 i 20 anys també van resultar afectats.

La gravetat dels símptomes va obligar a traslladar els ferits a diferents hospitals per rebre tractament especialitzat. A l'Hospital Río Carrión de Palència van ser evacuats una dona de 41 anys i dos homes de 40 i un any, juntament amb dues dones de 19 i 17 anys i quatre homes de 21, 20, 14 i nou anys. D'altra banda, a l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid es va traslladar en ambulància de suport vital bàsic dues dones de 27 i quatre anys, i tres homes de 24, tres i un any, garantint així una atenció mèdica contínua i especialitzada segons les necessitats de cada pacient.