Tragèdia en una platja: Mor una dona de 59 anys

Una jornada de sol i tranquil·litat s'ha tenyit de dol aquest dissabte. El que prometia ser un dia plàcid de platja per a una família s'ha transformat en una escena de desesperació. Els crits d'auxili han trencat la calma matinal a la concorreguda costa, mobilitzant els serveis d'emergència.
Un malestar sobtat a l'aigua ha desencadenat una lluita contra el temps que, malauradament, tindria un desenllaç fatal. La víctima era una dona que gaudia de les últimes jornades de l'estiu amb els seus éssers estimats.
El fatídic succés va tenir lloc a la popular platja Mas Mel de Calafell, a la comarca del Baix Penedès. Cap a les 11:45 hores, els socorristes del punt de vigilància van fer sonar l'alarma al servei 112. Una dona de 59 anys, veïna de la ciutat de Barcelona, havia començat a sentir-se indisposada mentre es banyava. La seva pròpia filla, que era amb ella, va reaccionar amb rapidesa per treure-la de l'aigua. La va portar amb gran esforç fins a la sorra, on la tragèdia començava a ser evident.
Un desplegament d'emergències sense èxit
Immediatament després de treure la dona del mar, els socorristes van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. La tensió es va apoderar dels banyistes propers, que observaven l'escena amb impotència i preocupació.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va respondre amb celeritat a la trucada, mobilitzant tres unitats terrestres fins al punt exacte de l'incident. Els sanitaris van prendre el relleu i van continuar amb els intents de reanimació, però tots els esforços van resultar inútils.
Poc després, només van poder certificar la mort de la dona sobre la mateixa sorra. Els primers a arribar al lloc dels fets van ser agents de la Policia Local de Calafell. Posteriorment, s'hi van presentar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra per fer-se càrrec de la situació.
Els agents es van encarregar d'acordonar la zona discretament i de fer les diligències corresponents. També van tenir la difícil tasca de comunicar oficialment la mort a la família, que va rebre suport al lloc.
Un estiu negre a les costes catalanes
Aquesta mort eleva a vint el nombre de víctimes mortals a les platges catalanes aquest estiu. La campanya de vigilància estival, que va començar oficialment el passat 15 de juny, ha estat marcada per nombrosos incidents.
Les autoritats han expressat la seva preocupació per aquesta xifra alarmant, que posa de manifest els perills del mar. Cada una d'aquestes morts representa una història trencada i una família destrossada per una imprudència o un imprevist. El succés de Calafell és un trist recordatori de la vulnerabilitat humana davant la força del mar.
Des de Protecció Civil de la Generalitat s'ha tornat a insistir en la necessitat d'extremar les precaucions. Un simple malestar, un canvi de corrent o un excés de confiança poden tenir conseqüències irreversibles.
Les autoritats recorden la importància de seguir sempre les indicacions dels socorristes i les banderes. A més, si s'observa que una persona té dificultats dins l'aigua, és crucial avisar urgentment els serveis de socorrisme o trucar al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida. La prevenció és la millor eina per evitar que un dia d'oci acabi convertint-se en una tragèdia.