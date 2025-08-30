Tragedia en una playa: Muere una mujer de 59 años

Una jornada de sol y tranquilidad se ha teñido de luto este sábado. Lo que prometía ser un apacible día de playa para una familia se transformó en una escena de desesperación. Los gritos de auxilio rompieron la calma matutina en la concurrida costa, movilizando a los servicios de emergencia.

Un repentino malestar en el agua desencadenó una lucha contra el tiempo que, lamentablemente, tendría un desenlace fatal. La víctima fue una mujer que disfrutaba de las últimas jornadas del verano junto a sus seres queridos.

El fatídico suceso tuvo lugar en la popular playa Mas Mel de Calafell, en la comarca del Baix Penedès. Alrededor de las 11:45 horas, los socorristas del puesto de vigilancia dieron la voz de alarma al servicio 112. Una mujer de 59 años, vecina de la ciudad de Barcelona, había comenzado a sentirse indispuesta mientras se bañaba. Su propia hija, que se encontraba con ella, reaccionó con rapidez para sacarla del agua. La llevó con gran esfuerzo hasta la arena, donde la tragedia comenzaba a ser evidente.

| ACN

Un despliegue de emergencias sin éxito

Inmediatamente después de sacar a la mujer del mar, los socorristas iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. La tensión se apoderó de los bañistas cercanos, que observaban la escena con impotencia y preocupación.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) respondió con celeridad a la llamada, movilizando tres unidades terrestres hasta el punto exacto del incidente. Los sanitarios tomaron el relevo y continuaron con los intentos de reanimación, pero todos los esfuerzos resultaron inútiles.

Poco después, solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer sobre la misma arena. Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron agentes de la Policía Local de Calafell. Posteriormente, se presentaron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra para hacerse cargo de la situación.

Los agentes se encargaron de acordonar la zona discretamente y realizar las diligencias correspondientes. También tuvieron la difícil tarea de comunicar oficialmente el fallecimiento a la familia, que recibió apoyo en el lugar.

| ACN

Un verano negro en las costas catalanas

Esta muerte eleva a veinte el número de víctimas mortales en las playas catalanas este verano. La campaña de vigilancia estival, que comenzó oficialmente el pasado 15 de junio, ha estado marcada por numerosos incidentes.

Las autoridades han expresado su preocupación por esta alarmante cifra, que pone de manifiesto los peligros del mar. Cada una de estas muertes representa una historia rota y una familia destrozada por una imprudencia o un imprevisto. El suceso de Calafell es un triste recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a la fuerza del mar.

Desde Protección Civil de la Generalitat se ha vuelto a insistir en la necesidad de extremar las precauciones. Un simple malestar, un cambio de corriente o un exceso de confianza pueden tener consecuencias irreversibles.

Las autoridades recuerdan la importancia de seguir siempre las indicaciones de los socorristas y las banderas. Además, si se observa que una persona tiene dificultades dentro del agua, es crucial avisar urgentemente a los servicios de socorrismo o llamar al teléfono 112 para facilitar una rápida actuación. La prevención es la mejor herramienta para evitar que un día de ocio acabe convirtiéndose en una tragedia.