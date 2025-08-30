Doble tragèdia mortal en un accident a la C-15z

La serenitat d'una nit de divendres es va esvair completament en un instant. Un violent sinistre viari es va convertir en una escena de profunda desolació. Dues vides es van extingir de manera abrupta, deixant un rastre de dolor i consternació.
El succés va mobilitzar un operatiu d'emergències de grans dimensions. Els equips de rescat van treballar sense descans en un escenari realment complicat. La col·lisió va tenyir de dol l'inici del cap de setmana per a una petita localitat.
L'accident fatídic va tenir lloc a la comarca del Garraf, a la província de Barcelona. Un cotxe i una furgoneta van col·lidir frontalment amb una força devastadora. El punt exacte de l'impacte va ser el quilòmetre 3,3 de la carretera C-15z. Aquesta via connecta les poblacions de Vilanova i la Geltrú i Canyelles. L'avís als serveis d'emergència es va rebre a les 20:52 hores del passat divendres, 29 d'agost. Les conseqüències del xoc van resultar fatals per a dos dels ocupants.
Un operatiu d'emergències a l'altura del succés
La magnitud de l'accident va requerir una resposta immediata i coordinada per part dels cossos de seguretat i sanitaris. Fins al lloc s'hi van desplaçar set patrulles dels Mossos d'Esquadra per assegurar el perímetre.
La seva tasca va ser crucial per facilitar la feina de la resta dels equips. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat hi van acudir per excarcerar les víctimes atrapades. Els bombers es van enfrontar a una tasca molt delicada a causa de l'estat dels vehicles.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar un total de vuit ambulàncies per atendre els ferits. A més, es va activar el servei de suport psicològic per assistir els familiars i afectats. Aquest equip especialitzat va oferir consol en els moments de més angoixa i desesperació. La coordinació entre tots els efectius va ser fonamental per gestionar l'emergència amb la màxima eficàcia possible. L'escena del sinistre reflectia l'extrema violència de l'impacte entre ambdós vehicles.
El tràgic balanç de víctimes i l'impacte en la comunitat
Com a resultat de la col·lisió, dues persones van perdre la vida de forma instantània. El conductor del turisme, identificat com a P. H. T., era un jove de 28 anys. L'altra víctima mortal va ser la passatgera davantera de la furgoneta, YA. P. F., una dona de 41 anys. Tots dos difunts eren veïns del municipi de Canyelles, sumint la localitat en un profund dol. La notícia ha causat una gran commoció entre els residents del petit municipi.
A més dels difunts, altres quatre persones van resultar ferides de diversa consideració. Una persona va patir ferides greus i va ser traslladada d'urgència a l'hospital de Bellvitge. Altres tres ocupants presentaven ferides menys greus i van ser evacuats a l'hospital Sant Camil.
Afortunadament, una sisena persona implicada en l'accident va resultar completament il·lesa. La carretera C-15z va romandre tallada al trànsit durant diverses hores per facilitar la investigació. La circulació es va restablir completament passades les dotze i mitja de la matinada.
Aquest desgraciat succés eleva a 97 el nombre de persones mortes a les carreteres catalanes aquest 2025. La xifra posa de manifest la constant perillositat de la xarxa viària i la necessitat d'extremar les precaucions.
Cada accident mortal representa una tragèdia que destrossa famílies i colpeja comunitats senceres, com ha passat a Canyelles. La investigació dels Mossos d'Esquadra intentarà ara esclarir les causes exactes que van provocar aquesta doble tragèdia.