Gir de 180º en l'accident de Vilanova i la Geltrú: Hi ha un investigat per 2 morts

El que inicialment va ser catalogat com una tràgica fatalitat del destí ha fet un gir inesperat. La investigació policial sobre el sinistre mortal de Vilanova ha revelat nous i alarmants indicis. L'ombra d'una greu imprudència s'aixeca ara sobre la col·lisió que va costar dues vides. Un succés que va commocionar tota la comarca del Garraf adquireix ara una dimensió penal. Els agents han centrat les seves investigacions en la figura d'un dels conductors implicats.
La tragèdia, que va tenir lloc divendres passat a la nit, ja no es contempla com un simple accident. Els Mossos d'Esquadra han informat d'un canvi substancial en el cas. El conductor de la furgoneta implicada ha quedat oficialment en qualitat d'investigat.
Sobre ell recauen acusacions extremadament greus que podrien canviar completament el relat dels fets. Aquest home es troba actualment ingressat en un centre hospitalari a conseqüència de les seves ferides.
Un cúmul de presumptes delictes al volant
La llista de càrrecs que afronta el conductor investigat és realment contundent i extensa. La policia catalana li atribueix un presumpte delicte de doble homicidi per imprudència greu. A més, se l'acusa de conduir sota els efectes de les drogues en el moment de l'impacte. Aquest factor resulta un agreujant de màxima rellevància en la investigació dels fets. Per si no fos prou, també se li imputen tres delictes de lesions pels altres ferits.
El futur processal de l'investigat es presenta molt complicades donades les proves inicials. Un cop rebi l'alta mèdica, haurà d'enfrontar-se al procés judicial corresponent. La investigació segueix oberta per determinar amb exactitud com es va desencadenar la col·lisió frontal.
Els agents treballen per reconstruir els moments previs al brutal impacte a la C-15z. La presència de substàncies estupefaents es perfila com la causa principal de la tragèdia.
El record d'una nit tràgica a la C-15z
Recordem que la col·lisió frontal va sacsejar la tranquil·litat de la comarca del Garraf. El sinistre es va produir al punt quilomètric 3,3 de la carretera C-15z. En el xoc van perdre la vida el conductor del turisme, P. H. T., un jove de 28 anys. També va morir la passatgera davantera de la furgoneta, YA. P. F., una dona de 41 anys. Tots dos eren veïns de Canyelles, una localitat ara trencada pel dolor de la seva pèrdua.
L'accident va deixar a més un balanç de quatre persones ferides de diversa consideració. Un dels ferits va ser evacuat en estat greu a l'hospital de Bellvitge. Els altres tres afectats, amb pronòstic menys greu, van ser traslladats a l'hospital Sant Camil.
L'operatiu d'emergències va mobilitzar un gran nombre d'efectius de Mossos, Bombers i SEM. La carretera va haver de ser tallada durant diverses hores per atendre les víctimes.
Aquest gir en la investigació transforma una desgràcia en un presumpte acte criminal. La imprudència greu i el consum de drogues al volant són un còctel letal. Les conseqüències d'aquestes accions han deixat un buit irrecuperable en dues famílies. El cas posa en relleu una vegada més el perill mortal que suposen les conductes irresponsables a la carretera. La justícia haurà ara de determinar el grau de culpabilitat del conductor investigat en aquest lamentable succés.