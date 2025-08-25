Logo xcatalunya.cat
Successos

Tragèdia en una piscina: Mor ofegada una dona de 82 anys

És la quarta persona que mor d'aquesta manera a Catalunya des que va començar la campanya d'estiu el 15 de juny

Foto d'autor de Iker Silvosa
per Iker Silvosa

La jornada d'aquest diumenge va acabar amb un episodi marcat per la commoció i la tristesa. Una nova víctima mortal se suma a la llista d'accidents aquàtics que cada estiu deixen una empremta inesborrable. El que havia de ser un dia de descans va acabar convertint-se en una tragèdia inesperada, reactivant el debat sobre la seguretat a les piscines i espais recreatius.

L'avís que no va arribar a temps

El telèfon d'emergències 112 va rebre la trucada d'alerta a les 19.25 hores, quan ja no hi havia marge per a una reacció eficaç. La dona, de 82 anys, havia estat localitzada inconscient a l'interior d'una piscina particular a la localitat de Cunit. Immediatament es van activar dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els professionals del qual van intentar durant diversos minuts reanimar-la sense èxit

Juntament amb els sanitaris, també s'hi van desplaçar agents dels Mossos d'Esquadra. Els efectius policials van obrir diligències amb l'objectiu d'esclarir les circumstàncies exactes de l'ofegament. Per ara, tot apunta a un accident fortuït, encara que la investigació haurà de determinar amb més precisió què va passar en els instants previs al fatal desenllaç

Ambulància de Catalunya
Ambulància de Catalunya | SEM

Quarta víctima a piscines aquest estiu

Amb aquesta dona  ja són quatre les persones que han perdut la vida a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. La xifra preocupa les autoritats, que recorden que els espais aquàtics poden ser perillosos fins i tot en entorns controlats com piscines privades o comunitàries

Les dades mostren que la majoria de víctimes mortals en aquest tipus d'accidents són persones d'edat avançada o menors de curta edat. Ambdós col·lectius requereixen una atenció especial, ja que la capacitat de reacció davant d'un episodi d'ofegament sol ser limitada. Aquest nou cas confirma una tendència que es repeteix estiu rere estiu

Ambulàncies grogues alineades amb la inscripció
Ambulàncies | ACN

Recomanacions de Protecció Civil

Protecció Civil de la Generalitat insisteix que és imprescindible extremar les precaucions durant els mesos de més calor. Entre les mesures més bàsiques hi figura la supervisió constant dels menors quan són a l'aigua o a prop d'ella, evitant que quedin sense vigilància encara que sigui per uns segons

També es recomana entrar a l'aigua de manera progressiva per evitar canvis bruscos de temperatura, mantenir-se hidratat durant tota la jornada i no perllongar l'exposició al sol. Així mateix, resulta fonamental fer cas a les indicacions dels socorristes a les instal·lacions públiques i trucar immediatament al 112 davant de qualsevol signe de malestar o dificultat respiratòria en banyistes

