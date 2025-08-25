8 dotacions de bombers per un incendi en un càmping

Una tranquil·la tarda de diumenge es va veure abruptament interrompuda pel so de les sirenes. Un incendi declarat en un concorregut allotjament turístic va mobilitzar un notable dispositiu d'emergències. L'incident, que podria haver tingut conseqüències greus, va generar una gran expectació a la zona.
La ràpida actuació dels equips d'extinció va ser fonamental per controlar la situació amb celeritat. Afortunadament, tot va quedar en un ensurt per als presents.
Els fets es van desenvolupar a la província de Tarragona, un enclavament de gran afluència turística. Concretament, l'avís es va rebre des del conegut Platja Mont-roig Càmping Ressort.
El servei d'emergències 112 va rebre l'alerta a les 19:16 hores d'ahir diumenge. De seguida es va activar el protocol per a aquest tipus d'incidents en llocs amb alta ocupació. L'origen de les flames es va localitzar a l'exterior d'un dels bungalous del complex. El foc amenaçava d'estendre's a l'estructura de fusta de l'habitatge vacacional.
Un gran desplegament per sufocar les flames
La potencial perillositat del foc en un càmping ple de vegetació i estructures similars va obligar a una resposta contundent. Un total de vuit dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc. El seu principal objectiu era contenir les flames per evitar la propagació als bungalous veïns. L'operatiu es va centrar a assegurar el perímetre i extingir el focus de l'incendi ràpidament. Gràcies a la seva intervenció coordinada, el foc no va anar a més.
La professionalitat dels bombers va permetre que la situació estigués sota control en poc temps. Els treballs d'extinció es van completar sense complicacions afegides. Un cop assegurada la zona i extingit l'incendi, les dotacions van tornar als seus respectius parcs. La normalitat va tornar al càmping després d'uns moments de lògica tensió entre els campistes. La gestió de l'incident va demostrar l'eficàcia dels protocols d'emergència.
L'origen del foc: un aparell d'aire condicionat
Les primeres investigacions sobre el terreny van confirmar la causa del succés. L'incendi es va originar a la unitat exterior d'un aparell d'aire condicionat. Aquest tipus d'electrodomèstics poden patir sobreescalfaments, especialment amb un ús intensiu durant l'estiu. El foc al compressor es va estendre ràpidament cap a la façana del bungalou. La paret, revestida de fusta, va quedar visiblement danyada pel sutge i les flames.
Les imatges difoses pels mateixos bombers mostren la virulència del foc en aquell punt concret. L'aparell de climatització va quedar completament calcinat a terra. La taca negra a la paret evidencia el risc que va córrer l'estructura.
Aquest tipus d'incidents recorda la importància del manteniment preventiu a les instal·lacions elèctriques. Un curtcircuit o una fallada mecànica poden desencadenar un incendi amb facilitat.
Un final de tarda sense ferits a la Costa Daurada
La gran notícia del succés és que no hi va haver danys personals. Els ocupants del bungalou afectat i els campistes propers van resultar il·lesos. L'absència de ferits va ser confirmada pel cos de Bombers de la Generalitat en el seu comunicat.
Aquest fet és especialment rellevant en produir-se en un recinte amb centenars de persones. L'evacuació preventiva de les àrees més properes va funcionar de manera ordenada i eficaç.