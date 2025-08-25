Problemes en una línia de Rodalies per tercer dia consecutiu: 30 minuts de retard

La setmana comença amb noves complicacions en el transport ferroviari i amb el malestar de milers d'usuaris que ja acumulen dies d'incidències. La paciència de molts viatgers torna a posar-se a prova, especialment en un moment en què els desplaçaments es multipliquen amb el final de l'estiu.
Retards a l'R4 i servei alterat a l'R17
Aquest dilluns al matí, la línia R4 de Rodalies registra retards de fins a trenta minuts, segons ha informat Renfe. El motiu principal són les obres que s'estan duent a terme en el tram comprès entre Sant Vicenç de Calders i Martorell. La situació no sorprèn els usuaris habituals d'aquesta línia, que la setmana passada ja van viure diversos episodis d'incidències.
El malestar s'agreuja amb les afectacions a la línia R17. Els trens no circulen entre Tarragona i Salou-Port Aventura, un trajecte especialment demandat en aquestes dates per aquells que volen aprofitar els últims dies d'agost a la sempre jovial Costa Daurada. La companyia ha habilitat un servei alternatiu per carretera.
Un cap de setmana de caos a l'R3
Les incidències arriben després d'un cap de setmana especialment convuls a la xarxa ferroviària catalana. La línia R3 va viure un autèntic calvari amb múltiples interrupcions. Dissabte, una avaria a la infraestructura va obligar a suspendre el servei entre l'Hospitalet i les Franqueses del Vallès durant diverses hores, generant un fort malestar a la zona metropolitana.
Lluny de resoldre's, diumenge la situació es va tornar a repetir. Entre l'Hospitalet i la Garriga, el servei es va interrompre des del matí fins a la tarda. No va ser fins passades les sis i mitja quan la normalitat va tornar, després que centenars d'usuaris es veiessin obligats a reorganitzar els seus plans.
El problema de fons: accessibilitat a les estacions
Les complicacions a Rodalies no es limiten únicament als retards i talls a les vies. Un informe recent alerta que un de cada quatre ascensors i escales mecàniques de les estacions es troba fora de servei. Aquesta situació afegeix un obstacle addicional a les persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials, que veuen com accedir a les plataformes es converteix en un repte constant i complicat.
Renfe havia confiat que el canvi d'empresa de manteniment, realitzat fa ja sis mesos, solucionaria gran part d'aquests problemes. Tanmateix, les dades mostren que la situació amb prou feines ha millorat i que les avaries continuen afectant el conjunt de la xarxa. La Generalitat ha marcat la millora de l'accessibilitat com una prioritat, tot i que de moment els avenços són escassos.
L'acumulació d'incidències a les línies R3, R4 i R17 en qüestió de pocs dies reflecteix l'estat de tensió permanent en què es troba Rodalies. Els usuaris reclamen millores urgents en una xarxa que consideren obsoleta i que arrossega un dèficit històric d'inversions. Per a molts viatgers, la manca de fiabilitat converteix el simple fet de desplaçar-se en una loteria diària.