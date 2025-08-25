Tragedia en una piscina: Fallece ahogada una mujer de 82 años

La jornada de este domingo terminó con un episodio marcado por la conmoción y la tristeza. Una nueva víctima mortal se suma a la lista de accidentes acuáticos que cada verano dejan una huella imborrable. Lo que debía ser un día de descanso acabó convirtiéndose en una tragedia inesperada, reavivando el debate sobre la seguridad en piscinas y espacios recreativos.

El aviso que no llegó a tiempo

El teléfono de emergencias 112 recibió la llamada de alerta a las 19.25 horas, cuando ya no había margen para una reacción eficaz. La mujer, de 82 años, había sido localizada inconsciente en el interior de una piscina particular en la localidad de Cunit, situada en la comarca del Baix Penedès. Inmediatamente se activaron dos unidades terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), cuyos profesionales intentaron durante varios minutos reanimarla sin éxito.

Junto a los sanitarios, también se desplazaron agentes de los Mossos d’Esquadra. Los efectivos policiales abrieron diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del ahogamiento. Por ahora, todo apunta a un accidente fortuito, aunque la investigación deberá determinar con mayor precisión qué sucedió en los instantes previos al fatal desenlace.

| SEM

Cuarta víctima en piscinas este verano

Con esta mujer son ya cuatro las personas que han perdido la vida en Catalunya desde el inicio de la campaña de baño, el pasado 15 de junio. La cifra preocupa a las autoridades, que recuerdan que los espacios acuáticos pueden ser peligrosos incluso en entornos controlados como piscinas privadas o comunitarias.

Los datos muestran que la mayoría de víctimas mortales en este tipo de accidentes son personas de edad avanzada o menores de corta edad. Ambos colectivos requieren una atención especial, ya que la capacidad de reacción frente a un episodio de ahogamiento suele ser limitada. Este nuevo caso confirma una tendencia que se repite verano tras verano.

| ACN

Recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil de la Generalitat insiste en que es imprescindible extremar las precauciones durante los meses de más calor. Entre las medidas más básicas figura la supervisión constante de los menores cuando están en el agua o cerca de ella, evitando que queden sin vigilancia aunque sea por unos segundos.

También se recomienda entrar al agua de manera progresiva para evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado durante toda la jornada y no prolongar en exceso la exposición al sol. Asimismo, resulta fundamental hacer caso a las indicaciones de los socorristas en instalaciones públicas y llamar de inmediato al 112 ante cualquier signo de malestar o dificultad respiratoria en bañistas.