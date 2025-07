Tragèdia en una piscina comunitària: Mor un home de 85 anys

per Mireia Puig

El murmuri estiuenc de capbussades i rialles s'ha vist abruptament silenciat aquest migdia, tenyint de dol una jornada que prometia ser de calma i alleujament davant les altes temperatures. Un espai concebut per a l'oci i el descans familiar s'ha transformat en l'escenari d'un desenllaç fatal, recordant de la manera més crua que el perill pot esperar als llocs més insospitats.

La víctima, un home d'edat avançada, va trobar la mort a les aigües d'una piscina, un succés que ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències i ha deixat una profunda commoció entre els veïns.

Els fets s'han precipitat al voltant de les 13:37 hores d'aquest dimarts, quan el telèfon d'emergències 112 rebia una trucada d'auxili. L'alerta procedia d'un bloc d'apartaments situat a l'emblemàtic Passeig Marítim de la localitat de Malgrat de Mar, a la comarca barcelonina del Maresme. L'avís era clar i urgent: un home semblava haver-se ofegat mentre es banyava a la piscina comunitària del complex residencial.

| ACN

Un desplegament d'emergències sense èxit

La resposta dels equips d'emergència va ser immediata i contundent. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar un dispositiu de gran envergadura que incloïa un helicòpter medicalitzat i tres unitats terrestres, que es van desplaçar al lloc amb la màxima celeritat. A la seva arribada, els sanitaris van trobar l'home, de 85 anys, en estat crític i van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar.

Malgrat els intensos i prolongats esforços del personal mèdic, no va ser possible revertir l'aturada cardiorespiratòria i finalment es va haver de certificar la seva defunció al mateix lloc dels fets.

L'escena, carregada de tensió i tristesa, va requerir també la mobilització d'un equip d'experts en suport psicològic del SEM per atendre els familiars i testimonis visiblement afectats pel succés. Paral·lelament, tres patrulles dels Mossos d'Esquadra es van personar a la urbanització per assegurar la zona, recollir els primers testimonis i iniciar les diligències corresponents per esclarir les circumstàncies exactes de la mort, tot i que tot apunta a un ofegament accidental.

| ACN

Una temporada de bany marcada per la fatalitat

Aquest tràgic succés a Malgrat de Mar no és un fet aïllat. Amb aquesta víctima, ja són tres les persones que han perdut la vida ofegades en piscines de Catalunya des que es va donar per iniciada oficialment la campanya d'estiu el passat 15 de juny. Una xifra preocupant que posa de manifest la necessitat d'extremar les precaucions en tots els entorns aquàtics, siguin platges, rius o piscines.

Davant d'aquesta alarmant estadística, les autoritats de Protecció Civil han tornat a llançar un missatge de conscienciació ciutadana, insistint en la importància d'adoptar conductes preventives. Fan especial èmfasi en la vigilància constant dels col·lectius més vulnerables, com són els infants i les persones grans, que poden patir un contratemps en qüestió de segons.

De la mateixa manera, recomanen encaridament seguir sempre les indicacions dels serveis de socorrisme a les instal·lacions que en disposin.