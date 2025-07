Un gambià de 20 anys intenta matar el seu company de pis

per Mireia Puig

Un jove es debat ara entre la vida i la mort després de ser apunyalat per la persona amb qui compartia sostre, un succés que ha deixat els testimonis i tota una comunitat en estat de xoc. Els agents de la policia investiguen ara les causes que podrien haver desencadenat una agressió d'aquesta magnitud.

La tragèdia es va desfermar en un pis on la convivència entre diversos joves va saltar pels aires de la manera més cruenta possible. Els fets han posat de manifest la fragilitat de les relacions humanes i com un conflicte, aparentment latent o inexistent, pot escalar fins a conseqüències gairebé fatals.

Una convivència trencada per la violència a la Bisbal d'Empordà

L'epicentre d'aquest violent succés ha estat un domicili situat a la Bisbal d'Empordà, a la província de Girona. Ha estat, segons informa El Caso, durant el migdia d'aquest dimarts, 15 de juliol de 2025, quan els serveis d'emergència van rebre una trucada d'auxili que glaçava la sang. Sembla que una forta discussió o un rampell sobtat van precedir l'atac. Van ser els altres companys de pis qui es van topar amb l'escena dantesca: van trobar el presumpte agressor literalment damunt de la víctima, armat amb un ganivet i en ple atac.

La seva ràpida intervenció i l'alerta immediata a les autoritats van ser, amb tota probabilitat, crucials per evitar un desenllaç fatal al mateix lloc dels fets. La tranquil·litat d'aquesta localitat del Baix Empordà, coneguda per la seva tradició ceramista i el seu ambient plàcid, s'ha vist sacsejada per un succés que escapa a tota lògica i que ha generat una profunda commoció entre els veïns.

El perfil de l'agressor: un jove de 20 anys sense antecedents

Després de la trucada d'emergència, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar amb celeritat fins a l'habitatge. Allà van procedir a la detenció del presumpte autor dels fets. Es tracta d'un jove de 20 anys, de nacionalitat gambiana, que, segons les primeres informacions, no té antecedents penals. Aquesta dada afegeix una capa més de misteri al cas, ja que no existien alertes prèvies que poguessin fer presagiar un comportament tan extremadament violent.

El detingut va ser arrestat al mateix lloc del crim, sense que en un primer moment transcendissin els motius que el van portar a intentar posar fi a la vida del seu company. La imatge descrita pels testimonis, amb l'agressor sobre la víctima empunyant l'arma blanca, serà una prova fonamental en la investigació que ja ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona.

La víctima, en estat crític a l'Hospital Trueta

Mentre els agents s'encarregaven del detingut, els equips del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) treballaven a contrarellotge per estabilitzar el ferit. La víctima, la identitat de la qual no ha estat revelada, presentava múltiples ferides d'arma blanca i el seu estat era d'extrema gravetat. Després d'una primera atenció d'urgència al lloc, va ser traslladat immediatament a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, centre de referència per als casos de més complexitat a la província.

Fonts hospitalàries van confirmar el seu ingrés en estat crític, i en aquests moments els facultatius lluiten per salvar-li la vida. Les pròximes hores seran determinants per conèixer la seva evolució.

La investigació dels Mossos: què va desencadenar l'atac?

Amb l'agressor detingut i la víctima en mans dels metges, la tasca dels Mossos d'Esquadra se centra ara a reconstruir el trencaclosques d'aquesta tragèdia. La principal incògnita que els investigadors han d'aclarir és el detonant de l'atac. Va ser una discussió trivial que se'n va anar de les mans? Existien rancúnies prèvies entre tots dos companys de pis? O es tracta d'un brot psicòtic imprevisible?

Per això, el testimoni dels altres inquilins del pis serà clau. Les seves declaracions ajudaran a dibuixar el context de la relació entre víctima i agressor i a entendre si existia algun tipus de conflicte previ. El detingut s'enfronta a una acusació d'homicidi en grau de temptativa, un delicte que podria agreujar-se en funció de l'evolució de la víctima i de les conclusions que aporti la investigació policial.