Tallat un carril a l'AP-7: 4 quilòmetres de cua per un accident

per Mireia Puig

La calma d'una tarda de dimarts s'ha vist abruptament interrompuda per a milers de conductors, transformant l'asfalt d'una de les principals artèries de comunicació del país en un escenari de paciència i frustració.

Un incident ha tornat a posar de manifest la fragilitat de la xarxa viària en hores de màxima densitat, generant un efecte dominó que ha deixat centenars de vehicles atrapats i ha alterat la rutina d'una jornada qualsevol.

El succés, que ha tingut lloc a les primeres hores de la tarda d'aquest dimarts 15 de juliol, ha provocat importants complicacions en la circulació. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, el detonant ha estat un accident que ha obligat a prendre mesures immediates per garantir la seguretat a la zona, encara que amb l'inevitable cost d'una congestió quilomètrica que ha posat a prova els nervis dels afectats.

| ACN

L'epicentre del caos: Castellví de Rosanes

El punt exacte del conflicte s'ha localitzat a l'autopista AP-7, a l'altura del terme municipal de Castellví de Rosanes, a la comarca del Baix Llobregat. L'accident ha tingut lloc en sentit sud, en direcció a Tarragona, un tram que habitualment suporta un elevat volum de trànsit, barrejant desplaçaments de llarg recorregut, transport de mercaderies i mobilitat local.

Les conseqüències no s'han fet esperar. El sinistre ha obligat a tallar un dels carrils de la via, reduint dràsticament la seva capacitat d'absorció. Com a resultat, s'ha format una cua de vehicles que ha arribat als quatre quilòmetres de longitud.

Les imatges difoses per les càmeres de trànsit, concretament des del punt de control de l'antic peatge de Martorell Nord, mostraven una llarga serp de camions i turismes pràcticament aturats poc després de les dues i vint de la tarda, dibuixant una estampa massa familiar per als usuaris habituals d'aquesta autopista.

L'AP-7, una ferida oberta al mapa de carreteres

Aquest incident no és un fet aïllat, sinó un nou capítol a la crònica d'una autopista saturada. Des de la liberalització dels seus peatges el 2021, l'AP-7 ha experimentat un augment exponencial del trànsit.

Estudis del Ministeri de Transports han revelat que la circulació de vehicles pesants s'ha disparat fins a un 80% en alguns trams. Aquesta nova realitat ha convertit l'autopista en una via crítica, on qualsevol mínim contratemps deriva en un col·lapse de grans dimensions.

| ACN

El tram que discorre pel Vallès i el Baix Llobregat, a l'entorn de Barcelona, és especialment sensible. La confluència d'àrees industrials, nuclis urbans densament poblats i la connexió amb altres vies importants com l'A-2 crea un còctel de mobilitat que funciona al límit de la seva capacitat. Els informes sobre sinistralitat i congestió assenyalen recurrentment aquesta zona com un dels punts negres de la xarxa viària catalana, amb accidents i retencions que se succeeixen gairebé cada dia.