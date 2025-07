Avís urgent de Rodalies: Una línia tallada i dues amb retards per una incidència

per Iker Silvosa

No sorprendrà ningú, però Rodalies torna a ser notícia per retards i talls als seus trens. El xiclet segueix estirant-se i cada dia la situació es torna més insostenible. I, per descomptat, el malestar de la població es manté in crescendo, fins al punt ara de fregar allò intolerable.

Una incidència paralitza la mobilitat de milers d'usuaris

El matí de l'1 de juliol ha estat marcat per un nou episodi de caos a la xarxa de Rodalies de Catalunya. A primera hora, una incidència a la infraestructura ferroviària ha obligat a interrompre completament la circulació de trens a la línia R3, concretament en el tram comprès entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Ripollet. Segons han informat fonts oficials a través dels canals de Rodalies i Adif, el problema s'ha localitzat a l'estació de Montcada Bifurcació, un punt estratègic del sistema ferroviari de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El tall total en aquest tram ha obligat Renfe a activar un servei alternatiu per carretera, intentant així pal·liar l'impacte entre els passatgers afectats. A més, com a mesura complementària, els viatgers de l'R3 han estat derivats a la línia R4 entre L'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig per garantir l'accés a la ciutat. Aquesta solució d'urgència, tot i ser necessària, ha provocat una gran acumulació de viatgers i ha dificultat la mobilitat habitual a la zona nord de Barcelona.

| ACN

Retards i malestar a l'R4 i R7: la indignació creix

La incidència a Montcada Bifurcació no només ha afectat la línia R3. Segons els avisos publicats per Rodalies, les línies R4 i R7 també han patit retards significatius que han superat amb escreix els vint minuts previstos a les primeres comunicacions. A mesura que avançava el matí, els viatgers expressaven a les xarxes socials el seu descontentament, relatant esperes de fins a quaranta minuts, trens saturats i manca d'informació clara sobre l'evolució del problema.

Alguns usuaris s'han queixat obertament de la situació, denunciant que el tren de les 8:01 no va passar per determinades estacions, i que el següent tren va ser insuficient per absorbir la quantitat de persones acumulades a les andanes. Altres han criticat la manca d'aire condicionat, la poca previsió i la sensació de resignació general davant unes incidències que, segons afirmen, són cada cop més habituals al servei de Rodalies.

La mateixa operadora ferroviària ha anat actualitzant la informació als seus perfils oficials, avisant que els trens de l'R3 només iniciaven i finalitzaven recorregut a Montcada Bifurcació, i instava els passatgers a utilitzar l'R4 com a alternativa. Els tècnics d'Adif han treballat des de primera hora per reparar l'avaria, tot i que sense poder evitar els efectes col·laterals en forma de retards, aglomeracions i nerviosisme entre els usuaris.

Montcada Bifurcació és un dels punts neuràlgics de la xarxa ferroviària de Rodalies, on conflueixen diverses línies que comuniquen Barcelona amb el Vallès, el Maresme i l'interior de Catalunya. No és la primera vegada que una incidència en aquesta estació paralitza el servei i provoca reaccions airades entre els usuaris, que veuen com les demores i els talls temporals es repeteixen amb una freqüència preocupant.