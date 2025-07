Tragèdia mortal en un xoc frontal a la C-1412b

Un tràgic succés ha sacsejat recentment una carretera secundària catalana. Els primers comunicats van parlar d’un accident greu, però va ser en aprofundir en la investigació quan es van revelar detalls que confirmen la magnitud del sinistre.

Què ha passat?

El 4 de juliol de 2025, poc després de les 10:00 h, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís d’un xoc frontal a la carretera C‑1412b, a prop de Tremp, al quilòmetre 54,4 lavanguardia.com. L’impacte va involucrar un tot terreny i un turisme, i les causes estan encara sota investigació.

El conductor del tot terreny va perdre la vida a l’acte, mentre que la conductora del turisme va resultar ferida de gravetat i va ser traslladada d’urgència a l’Hospital de Tremp. La magnitud de l’accident va mobilitzar un desplegament urgent: patrulles dels Mossos, quatre dotacions de Bombers, dues unitats terrestres del SEM i l’helicòpter mèdic es van desplaçar al lloc.

Aquest tràgic episodi ha estat el segon accident mortal registrat en menys de 24 hores a la demarcació de Lleida. El dia anterior, a la nit, es va produir un altre sinistre a Puigverd de Lleida, a la comarca del Segrià.

Segons les dades del Servei Català de Trànsit, amb aquesta nova víctima ja són 72 les persones que han mort a les carreteres de Catalunya durant 2025.

Accidents en vies secundàries

El lloc del sinistre, la C‑1412b, és una via secundària amb una barreja de corbes tancades i trams rectes. Encara que no s’ha determinat la causa del xoc, factors com la velocitat, la visibilitat o una possible distracció podrien estar sent avaluats pels investigadors. La ràpida intervenció dels cossos d’emergències deixa clara la violència de l’impacte, que va requerir l’actuació combinada de bombers i l’helicòpter del SEM per atendre els ferits i alliberar les persones atrapades als vehicles.

| ACN, XCatalunya, hallojulie

Les xifres d’accidents no paren de créixer

A més, les estadístiques anuals del Servei Català de Trànsit reflecteixen un repunt de sinistralitat en època estival, quan l’increment de desplaçaments, el cansament al volant i la presència de vehicles pesants eleven el risc d’accidents greus. Fins ara, les 72 víctimes mortals a les carreteres catalanes en el que portem de 2025 ja superen xifres d’anys anteriors en les mateixes dates.