Greu accident múltiple a la C-63: El SEM atén 10 ferits

En les darreres hores, la tranquil·litat habitual del cap de setmana s'ha vist alterada per un incident que ha obligat a intervenir els serveis d'emergència i ha generat preocupació entre els conductors. El que semblava una jornada marcada únicament per la mobilitat pròpia d'una operació sortida de Sant Joan ha acabat amb l'actuació coordinada de sanitaris i bombers per atendre diversos afectats.

Un xoc en plena operació sortida del pont de Sant Joan

El succés s'ha produït en un context especialment delicat per a la circulació. L'operació sortida amb motiu del pont de Sant Joan ha provocat un notable augment del trànsit en carreteres clau, i la C-63 no n'ha estat una excepció. Ha estat a les 11.47h d'aquest dissabte quan, a l'altura del quilòmetre 1,4 de la citada via, quatre vehicles han col·lidit de manera consecutiva, en el que tècnicament s'anomena un xoc per encalç, tal com han informat des del Diari de Girona.

L'impacte no només ha alterat la rutina dels viatgers, sinó que també ha complicat la gestió del trànsit en un tram ja de per si molt concorregut en dies festius. Les primeres informacions indiquen que les deu persones implicades en l'accident han patit únicament ferides de caràcter lleu, principalment petites contusions, segons han confirmat fonts del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

| ACN

La intervenció del SEM i els Bombers

Només uns minuts després de l'accident, el SEM ha desplegat un dispositiu al lloc dels fets per avaluar i atendre els ferits. Els equips mèdics han comprovat que, tot i l'aparatositat del xoc múltiple, no era necessària l'evacuació hospitalària de cap dels afectats, cosa que ha ajudat a evitar un col·lapse encara més gran en plena operació sortida.

Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat amb dues dotacions per col·laborar en les tasques de prevenció i neteja de la via, assegurant que no quedessin restes perilloses ni es produïssin vessaments que poguessin agreujar la situació. La coordinació entre ambdós cossos ha estat clau per restablir la normalitat en el menor temps possible, tot i que les retencions van ser inevitables durant diverses hores.

Amb tot, aquest primer dia d'estiu ha estat especialment mogut en territori català. Diversos incendis forestals i de vegetació s'han endut gran part dels focus mediàtics, però els serveis d'emergències també estaven preparats per actuar en possibles accidents a les carreteres. Això sí, afortunadament, no hem hagut de lamentar cap mort en aquesta operació sortida de Sant Joan.