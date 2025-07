Caos a la C-32 per l'incendi d’un autocar

El trànsit a les principals vies ràpides pot canviar radicalment en qüestió de minuts, alterant la rutina de milers de conductors i generant situacions d'autèntic caos. La jornada d'avui ha estat un clar exemple de com un incident imprevist pot canviar la mobilitat de tota una comarca, desfermant la preocupació entre els viatgers i obligant a una intervenció ràpida dels serveis d'emergència. La imatge, impactant i difícil d'oblidar, ha quedat registrada a les càmeres de Trànsit, deixant constància d'un succés que ha marcat l'actualitat d'aquest divendres.

Un autocar envoltat de flames col·lapsa la circulació

A mig matí del 4 de juliol de 2025, els usuaris de l'autopista C-32 que circulaven en sentit nord/Girona s'han trobat amb una escena alarmant: un autocar s'incendiava completament a l'altura d'Alella. El sinistre, que ha quedat documentat en imatges pels dispositius de videovigilància de Trànsit, ha provocat una espectacular columna de fum negre visible a diversos quilòmetres de distància, cosa que ha incrementat la inquietud entre els conductors que s'apropaven al lloc dels fets.

L'avís s'ha produït poc després de les 10:28 del matí, moment en què les primeres alertes arribaven tant als serveis d'emergència com als usuaris a través de xarxes socials. El compte oficial de Trànsit informava ràpidament del succés, acompanyant el missatge amb una imatge en què s'aprecia l'autocar envoltat de flames i el dens fum cobrint el cel de l'autopista, una escena que ha obligat a prendre mesures immediates per garantir la seguretat dels presents.

| Gencat

Evacuació i actuació dels serveis d'emergència

En aquest tipus d'incidents, la rapidesa de reacció és clau. Els ocupants de l'autocar han estat evacuats amb agilitat i, segons les primeres informacions, no s'han registrat ferits de gravetat. La prioritat dels equips d'emergència ha estat tant el rescat i atenció a les persones com l'extinció de les flames, que han consumit completament el vehicle en qüestió de minuts.

Els Bombers de la Generalitat, juntament amb efectius del Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra, han desplegat un ampli dispositiu per controlar la situació i evitar riscos majors, donat el perill potencial d'explosió i la proximitat de la vegetació. L'incendi ha obligat a tallar parcialment la circulació a la C-32, generant retencions importants en ambdós sentits i un col·lapse que s'ha estès fins a diverses sortides properes, afectant centenars de vehicles i el transport públic de la zona.

L'impacte en la mobilitat i els riscos associats

La C-32 és una de les artèries principals de comunicació entre Barcelona i la Costa Brava, així com la via preferida per a molts treballadors i turistes que es desplacen cap al Maresme i Girona. Incidents com aquest posen de manifest la vulnerabilitat de la xarxa viària davant imprevistos de gran magnitud, i la necessitat de comptar amb plans d'emergència efectius.

| Canva

A més del col·lapse circulatori, l'incendi d'un autocar planteja riscos addicionals: el fum dens pot reduir dràsticament la visibilitat i provocar accidents secundaris; la combustió de materials plàstics i combustibles genera gasos tòxics que afecten tant els ocupants dels vehicles com les persones que viuen a les proximitats. Els tècnics han recordat en més d'una ocasió la importància de mantenir la calma, evitar apropar-se al lloc del sinistre i seguir les indicacions dels agents.

Les autoritats recorden que cal extremar totes les precaucions

El succés registrat avui a la C-32, a l'altura d'Alella, és un recordatori de la importància de la seguretat en el transport de passatgers i la rapidesa de resposta dels serveis d'emergència. Afortunadament, tot apunta que no hi ha víctimes mortals, tot i que l'ensurt i el col·lapse provocat no passaran desapercebuts per a qui ho ha presenciat.

La coordinació entre els diferents serveis ha evitat conseqüències majors, però la imatge de l'autocar calcinat i l'autopista paralitzada seguirà sent, durant un temps, un recordatori dels problemes que pot comportar la carretera.

La normalitat a la C-32 s'anirà restablint al llarg del dia, tot i que les autoritats recomanen consultar l'estat del trànsit abans de desplaçar-se per aquesta via i, sobretot, mantenir sempre una actitud prudent al volant.