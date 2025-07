Els veïns de Sabadell s’aixequen contra okupes marroquins violents: Diversos ferits

Una nova escalada de tensió en un barri del Vallès ha sacsejat la població aquesta mateixa matinada. Veïns alarmats, després de diversos episodis previs, han protagonitzat una mobilització espontània en ple carrer per fer front a una situació que, asseguren, se n'ha anat de mare.

Què ha passat?

La nit de dimecres a dijous, a la zona sud de Sabadell, un grup d’‘okupes’ violents va intentar apoderar-se d’un nou local comercial. Segons denuncien residents de la zona, el col·lectiu va rebre “reforços” procedents d’una comunitat magribina, cosa que hauria elevat encara més el grau de confrontació.

Els veïns, visiblement tips de la suposada impunitat, van sortir al carrer per impedir l’ocupació. Ho van fer en grups, en alguns casos amb pals i la cara tapada, generant escenes de gran tensió en plena via pública. Es tracta, segons els testimonis recollits a les xarxes socials, del cinquè episodi d’aquest tipus en tot just uns dies, cosa que suggereix una escalada progressiva i preocupant.

| ACN, XCatalunya

Tot i que no hi ha una confirmació oficial de ferits ni detencions, sí que hi ha hagut diversos aldarulls menors. La policia local i els Mossos d’Esquadra van ser alertats i es van desplaçar al lloc, tot i que fonts oficials encara no han emès un comunicat de danys o detinguts.

No és la primera vegada

En els darrers mesos, un local de la zona ja va ser objecte d’una ocupació prolongada que, segons veïns, es va convertir en “centre de disturbis, furts o baralles”. La comunitat veïnal, organitzada a través de grups de WhatsApp, ha expressat la seva indignació per la manca de respostes polítiques i judicials davant d’aquest fenomen recurrent.

L’etiqueta #SalvemSabadell, que desgranen als comentaris de les publicacions a X, reflecteix el malestar general davant del que qualifiquen de “caos ocupant” que estaria “apoderant-se del sud” de la ciutat.

| Gencat

Qui són els okupes i per què generen rebuig?

L’etiqueta “magribins” utilitzada per diversos usuaris a les xarxes socials no ha estat confirmada per fonts oficials, cosa que introdueix una dimensió sensible de caràcter ètnic en el debat. Fins ara, els Mossos no han precisat l’origen o perfil dels implicats, i no hi ha dades que vinculin els aldarulls amb grups organitzats d’un lloc concret.

Els veïns intenten frenar aquest focus de delinqüència de grups que són reincidents i que, alguns d’ells, acumulen desenes d’antecedents policials.

Cal fer alguna cosa

Aquest darrer episodi evidencia la urgent necessitat d’un pla integral que abordi no només la resposta policial, sinó com afrontar l’ocupació, per exemple, desnonaments immediats en 24 hores si no es disposa d’un títol de propietat o un contracte de lloguer. Hi ha grups polítics com Aliança Catalana que aposten per aquesta via. D’altres continuen parlant de persones vulnerables.