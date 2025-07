Tragèdia mortal: Un tren atropella dues persones

La nit de diumenge, el viatge rutinari de desenes de passatgers es veié interromput per un succés que ningú no esperava. La tranquil·litat habitual del trajecte, marcada per la velocitat i el silenci dels trens d'alta velocitat, es veié trencada de sobte.

Va ser cap a les 22.45 hores quan el tren Alvia 4909, que havia sortit des de la capital a primera hora del vespre, hagué d'aturar la seva marxa de manera inesperada abans d'arribar al seu destí. El comboi, que cobria la línia d'alta velocitat entre Madrid i Salamanca, circulava per un dels trams més protegits i moderns del sistema ferroviari nacional. Tanmateix, cap perímetre de seguretat ni la tecnologia més avançada pogueren evitar l'inevitable.

La primera informació oficial arribà des de l'operadora del tren, que comunicà als passatgers que l'aturada obeïa a un incident a la via. La confusió inicial, en què es parlava de l'atropellament d'una persona, es dissipà amb el pas dels minuts quan els serveis d'emergències confirmaren la mort de dues persones al lloc dels fets. Emergències del 112 foren els encarregats de confirmar el pitjor dels desenllaços: ambdues víctimes, que es trobaven a la via per un punt no autoritzat, havien perdut la vida al pas del tren.

| Google Imagenes

Castellanos de Moriscos, escenari de la tragèdia

El lloc del succés no trigà a conèixer-se. El comboi s'havia aturat a l'altura de Castellanos de Moriscos, a pocs quilòmetres del seu destí final a l'estació de Salamanca. La zona, tot i estar protegida i perimetrada com correspon a les línies d'alta velocitat, fou l'escenari d'un accident les causes del qual encara estan sota investigació.

Tant la Guàrdia Civil com els equips d'Emergències Sanitàries Sacyl es desplaçaren ràpidament fins al punt del sinistre, enviant una UVI mòbil i desplegant un operatiu per atendre tant les víctimes com els passatgers afectats per la interrupció del servei.

L'operadora Renfe, en la seva comunicació als viatgers, explicà que l'aturada del tren fou conseqüència de la invasió de la via per part de les víctimes, un comportament que els darrers anys s'ha convertit en una causa preocupant d'incidents ferroviaris a tot el país. En aquest cas, la circulació fora dels passos habilitats resultà fatal, i la línia d'alta velocitat tornà a ser testimoni d'un accident amb desenllaç tràgic.

Aquest greu succés no és un fet aïllat a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Salamanca. Fa tot just uns mesos, al març, un altre incident molt similar commocionava els usuaris del ferrocarril: una jove perdia la vida en creuar fora dels passos autoritzats al municipi de Gomecello, a pocs quilòmetres del lloc de la tragèdia ocorreguda aquest diumenge.

Aquell comboi restà aturat durant hores, i la notícia provocà una forta reacció en l'opinió pública i entre els responsables de la seguretat ferroviària, que reclamaven aleshores noves mesures per prevenir aquest tipus d'incidents.