Gran ensurt després de l'esfondrament parcial en una nau d'una coneguda empresa catalana

El silenci habitual de la nit es va veure alterat sobtadament aquest diumenge per un incident que va generar alarma i va mobilitzar els equips d'emergència. Una trucada urgent va alertar sobre una situació insòlita, provocant la ràpida intervenció dels serveis de seguretat i rescat, mentre la preocupació s'apoderava de qui es trobava als voltants.

Va ser cap a les onze de la nit quan es va rebre un avís a través del telèfon d'emergències 112 que no va trigar a posar en marxa un ampli dispositiu. El succés va tenir lloc al polígon industrial Sot dels Pradals, a Vic (Osona), en una nau pertanyent a una de les empreses més emblemàtiques de la indústria alimentària catalana, Casa Tarradellas. Segons la informació verificada, l'estructura metàl·lica del magatzem de cereals va patir un esfondrament parcial que va afectar greument dues de les seves façanes.

La ràpida actuació dels Bombers de la Generalitat va resultar fonamental per assegurar la zona i descartar la presència de persones a l'interior de l'edifici. En total, es van activar sis dotacions terrestres, entre les quals s'incloïa el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC), especialistes en situacions de risc estructural. Després d'una inspecció minuciosa, es va poder confirmar que a aquella hora la nau es trobava buida, de manera que, afortunadament, no es va haver de lamentar ferits tot i l'espectacularitat i gravetat de l'incident.

| ACN

L'origen de l'esfondrament

Segons ha informat El Caso, el desencadenant de l'esfondrament va ser la caiguda sobtada d'una de les sitges –les grans sitges metàl·liques utilitzades per emmagatzemar cereals– sobre la coberta de la nau. La sitja es trobava plena en el moment de l'accident, i el pes, combinat amb la intensitat de l'impacte, va fer que l'estructura de l'edifici cedís de manera sobtada. El resultat va ser la caiguda de dues façanes completes, un succés poc comú en aquest tipus d'instal·lacions, que solen comptar amb estrictes controls de seguretat i manteniment.

L'estrèpit provocat pel col·lapse va ser tal que nombrosos veïns de les zones properes al polígon van alertar els serveis d'emergència, tement que hi pogués haver persones atrapades sota la runa. L'actuació coordinada dels Bombers, juntament amb diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Vic, va permetre acordonar l'àrea afectada i verificar l'absència de víctimes.

L'incident va mantenir en suspens els residents de Vic i els treballadors del polígon, atès el desplegament de mitjans i la incertesa inicial sobre l'abast dels danys. El GREC va inspeccionar meticulosament l'estructura col·lapsada per descartar riscos addicionals i garantir la seguretat dels equips a la zona. El tram final del carrer de Mataró, que dona accés a la deixalleria del municipi, va ser tancat temporalment per facilitar la feina dels especialistes i evitar qualsevol risc per a la població.

Per ara, les causes exactes que han provocat la caiguda sobtada de la sitja romanen sota investigació. Els tècnics treballen per esclarir els motius del col·lapse i determinar si va poder ser degut a una fallada estructural, excés de càrrega o qualsevol altre factor que comprometés la integritat de l'edifici. Fins que no concloguin les investigacions, la zona romandrà restringida.