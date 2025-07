Tragèdia mortal a l'A-68 per un accident de trànsit

Un diumenge que prometia ser tranquil s'ha tenyit de dol a les carreteres espanyoles. Un greu sinistre viari ocorregut al migdia ha deixat un balanç desolador, amb una vida perduda i una comunitat commocionada.

El succés ha provocat, a més, importants complicacions en la circulació d'una de les artèries principals de comunicació, obligant les autoritats a prendre mesures dràstiques per gestionar la situació i assegurar la zona mentre els serveis d'emergència treballaven en un escenari desolador.

El fatídic esdeveniment va tenir lloc aquest diumenge, 20 de juliol, al voltant de les 12.30 hores. El punt exacte del sinistre va ser el quilòmetre 228,00 de l'autovia A-68, una via que connecta la cornisa cantàbrica amb la Mediterrània i que suporta una alta densitat de trànsit, especialment durant els caps de setmana.

L'accident es va produir en el tram que discorre a l'altura del barri rural de La Cartuja Baja, a Saragossa, en sentit Castelló. Segons les primeres informacions confirmades, a conseqüència de l'impacte, una persona ha mort. Al mateix vehicle viatjaven dues persones més que, afortunadament i gairebé de manera miraculosa, van resultar il·leses, tot i que sens dubte marcades per la tragèdia presenciada.

Intervenció de la guàrdia civil i tall de la via

La magnitud de l'accident va activar de seguida un ampli dispositiu d'emergència. Diverses patrulles de la Guàrdia Civil de Trànsit es van desplaçar amb celeritat al lloc dels fets per assegurar el perímetre, atendre els implicats i, fonamentalment, regular el caos circulatori que començava a formar-se. La primera i més urgent mesura va ser el tall total de l'autovia en direcció a Castelló.

Aquesta interrupció del trànsit, imprescindible per permetre la feina dels serveis sanitaris i dels equips d'atestats que investiguen les causes del sinistre, es va prolongar durant tres hores. Des de les 12.30 fins a les 15.30 hores, els conductors que es dirigien cap al llevant es van trobar amb la via completament bloquejada.

La Guàrdia Civil va habilitar desviaments alternatius degudament senyalitzats per intentar alleujar la congestió i garantir la fluïdesa en la mesura del possible, tot i que les retencions van ser inevitables en una jornada d'operació retorn per a molts. La normalitat a l'A-68 no es va restablir fins ben entrada la tarda.

Un tram amb antecedents a les carreteres d'Aragó

L'autovia A-68, especialment en els seus trams propers a la capital aragonesa, és un punt conegut per la seva elevada intensitat de trànsit. Connecta el polígon industrial de Figueruelas amb la ciutat de Saragossa i s'estén cap al Baix Aragó, essent una ruta crucial tant per al transport de mercaderies com per als desplaçaments de particulars.

Tot i que s'han fet millores en el seu traçat en els darrers anys, amb la conversió de l'antiga N-232 en autovia, continua essent escenari d'accidents de diversa consideració.