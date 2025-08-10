Tragèdia mortal en un riu: S'ofega un noi de 15 anys

El que va començar com una jornada d'oci i una manera de combatre la calor estival es va transformar abruptament en una escena de desesperació i tragèdia. Un pla entre amics per refrescar-se a les aigües d'un riu va derivar en un desenllaç fatal que ha deixat una ferida profunda en dues comunitats. La tarda d'aquest dissabte, un jove de tan sols 15 anys perdia la vida, posant de manifest la cara més cruel i traïdora dels paratges naturals que, en aparença, només conviden al gaudi.
El succés ha tenyit de dol l'estiu a la comarca del Vallès Oriental. La víctima, un menor de 15 anys, veí del municipi de Canovelles, va trobar la mort mentre es banyava amb els seus amics, en un intent d'escapar de les altes temperatures pròpies d'aquestes dates.
L'alegria i els riures de la joventut van donar pas al pànic quan, per circumstàncies que s'estan investigant, el jove es va veure en dificultats dins l'aigua, sense poder sortir pels seus propis mitjans.
Un enclavament traïdor al riu Congost
El tràgic incident va tenir lloc al llit del riu Congost, a l'altura del terme municipal de la Garriga. No es tractava d'una zona de bany habilitada ni recomanada, sinó tot el contrari. La mateixa alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), va confirmar la perillositat del punt exacte on van passar els fets.
Segons Budó, el menor es trobava en un tram del riu conegut pel seu risc, un factor que probablement va ser subestimat pel grup d'amics.
El riu Congost, com molts altres de la conca mediterrània, es caracteritza pel seu cabal irregular. Pot presentar trams d'aparent calma que amaguen forts corrents subterranis, gorgs de profunditat inesperada o fons rocosos i relliscosos.
Són precisament aquests paratges, de bellesa salvatge i accés no regulat, els que atreuen molts joves a la recerca d'aventura, sense ser sempre conscients dels perills latents que amaguen les seves aigües. La confiança i el desconeixement de l'entorn es converteixen, massa sovint, en un còctel fatal.
La desesperada lluita per la seva vida
Després de donar l'avís d'alarma, es va activar un ampli dispositiu d'emergències que es va desplaçar amb la màxima celeritat al lloc dels fets. L'angoixa es va apoderar de l'escena mentre els equips de rescat treballaven per localitzar i extreure el jove de l'aigua. Segons la informació publicada pel mitjà local 'El 9 Nou', un cop va ser rescatat, els sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van iniciar de seguida les maniobres de reanimació cardiopulmonar.
Durant un temps que als presents se'ls va fer una eternitat, els equips d'emergències van lluitar incansablement per revertir l'aturada cardiorespiratòria del menor. Van aplicar tots els protocols i van posar tot el seu esforç en un intent titànic per salvar-li la vida. Tanmateix, i malgrat l'assistència prolongada, les maniobres van resultar infructuoses. Finalment, només van poder certificar la seva defunció, sumint en la desolació els seus familiars i amics.