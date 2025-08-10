Tragedia mortal en un río: Se ahoga un chico de 15 años

Lo que comenzó como una jornada de ocio y una forma de combatir el calor estival se transformó abruptamente en una escena de desesperación y tragedia. Un plan entre amigos para refrescarse en las aguas de un río derivó en un fatal desenlace que ha dejado una profunda herida en dos comunidades. La tarde de este sábado, un joven de tan solo 15 años perdía la vida, poniendo de manifiesto la cara más cruel y traicionera de los parajes naturales que, en apariencia, solo invitan al disfrute.

El suceso ha teñido de luto el verano en la comarca del Vallès Oriental. La víctima, un menor de 15 años, vecino del municipio de Canovelles, encontró la muerte mientras se bañaba junto a sus amigos, en un intento por escapar de las altas temperaturas propias de estas fechas.

La alegría y las risas de la juventud dieron paso al pánico cuando, por circunstancias que se están investigando, el joven se vio en apuros dentro del agua, sin poder salir por sus propios medios.

| ACN

Un enclave traicionero en el río Congost

El trágico incidente tuvo lugar en el cauce del río Congost, a su paso por el término municipal de La Garriga. No se trataba de una zona de baño habilitada ni recomendada, sino todo lo contrario. La propia alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó, en declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN), confirmó la peligrosidad del punto exacto donde ocurrieron los hechos.

Según Budó, el menor se encontraba en un tramo del río conocido por su riesgo, un factor que probablemente fue subestimado por el grupo de amigos.

El río Congost, como muchos otros de la cuenca mediterránea, se caracteriza por su caudal irregular. Puede presentar tramos de aparente calma que esconden fuertes corrientes subterráneas, pozas de profundidad inesperada o fondos rocosos y resbaladizos.

| SEM

Son precisamente estos parajes, de belleza salvaje y acceso no regulado, los que atraen a muchos jóvenes en busca de aventura, sin ser siempre conscientes de los peligros latentes que ocultan sus aguas. La confianza y el desconocimiento del entorno se convierten, en demasiadas ocasiones, en un cóctel fatal.

La desesperada lucha por su vida

Tras darse la voz de alarma, se activó un amplio dispositivo de emergencias que se desplazó con la máxima celeridad al lugar de los hechos. La angustia se apoderó de la escena mientras los equipos de rescate trabajaban para localizar y extraer al joven del agua. Según la información publicada por el medio local 'El 9 Nou', una vez fue rescatado, los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Durante un tiempo que a los presentes se les antojó una eternidad, los equipos de emergencias lucharon incansablemente por revertir la parada cardiorrespiratoria del menor. Aplicaron todos los protocolos y pusieron todo su empeño en un esfuerzo titánico por salvarle la vida. Sin embargo, y a pesar de la prolongada asistencia, las maniobras resultaron infructuosas. Finalmente, solo pudieron certificar su fallecimiento, sumiendo en la desolación a sus familiares y amigos.