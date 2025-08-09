Espectacular incendi en una nau d’un polígon industrial

Una densa i fosca columna de fum s'alçà cap al cel al capvespre d'aquest dissabte, trencant la calma d'una jornada estiuenca i generant una comprensible alarma entre els veïns. El que començà com un dia tranquil en una de les comarques de l'interior de Catalunya es transformà en qüestió de minuts en un escenari d'emergència, amb el so de les sirenes trencant el silenci i confirmant que alguna cosa greu estava succeint al cor del seu motor econòmic.
La imatge, visible des de diversos quilòmetres a la rodona, anticipava un succés de gran magnitud que requeriria un esforç titànic per part dels equips d'extinció.
L'origen de la imponent fumera no trigà a confirmar-se. El foc s'havia desfermat amb una virulència inusitada en una nau industrial, obligant a una mobilització massiva i urgent per evitar que les conseqüències fossin encara pitjors. Les flames, completament descontrolades en els primers instants, amenaçaven d'estendre's i convertir un incident greu en una autèntica catàstrofe per a la zona.
Un desplegament de gran envergadura per controlar les flames
L'avís als serveis d'emergència es registrà a les 19:52 hores d'aquest dissabte, 9 d'agost de 2025. El foc afectava una nau situada al polígon industrial de Malloles, al terme municipal de Vic, capital de la comarca d'Osona.
La rapidesa amb què les flames es propagaren per l'estructura obligà els Bombers de la Generalitat de Catalunya a activar un dispositiu de gran escala, mobilitzant fins a tretze dotacions terrestres per fer front a l'emergència.
Segons informaren fonts oficials dels mateixos Bombers a través dels seus canals de comunicació, a la seva arribada, l'incendi es trobava "totalment desenvolupat". Aquesta terminologia tècnica descriu un foc que ha assolit la seva màxima intensitat i s'ha estès completament pel compartiment o l'estructura, fent extremadament perillós l'accés a l'interior.
Per aquest motiu, els equips d'extinció optaren per un "atac des de l'exterior", una estratègia defensiva centrada a baixar l'enorme càrrega de foc des d'una distància segura i, sobretot, a evitar que les flames es propaguessin a les naus veïnes, un risc molt elevat en aquest tipus de polígons on les edificacions es troben a pocs metres les unes de les altres.
Afortunadament, i com a principal gran notícia positiva dins la gravetat del succés, els Bombers confirmaren que no constaven persones ferides, la qual cosa permeté als efectius centrar tots els seus esforços en les complexes tasques d'extinció.
La preocupació pel material i l'estructura de la nau
Tot i que no ha transcendit de manera oficial l'activitat concreta de l'empresa afectada, la naturalesa dels incendis industrials sempre afegeix un plus de perillositat. La densa fumera negra suggeria la combustió de materials plàstics, químics o sintètics, elements que no només són altament inflamables, sinó que també alliberen gasos tòxics a l'atmosfera, complicant encara més la intervenció dels equips d'emergència i generant preocupació per la qualitat de l'aire als voltants.
El polígon de Malloles és un dels pulmons econòmics de Vic i de la comarca d'Osona, acollint una gran diversitat d'empreses de logística, producció i serveis.
Un incendi d'aquestes característiques no només suposa una pèrdua material devastadora per a la companyia directament afectada, sinó que també representa un cop per al teixit productiu local. La prioritat dels bombers, un cop assegurat el perímetre, fou confinar el foc per salvaguardar la resta de les infraestructures i minimitzar l'impacte econòmic a l'àrea.