Tragèdia mortal a un poble de Sòria: Moren dos catalans

El monòxid de carboni (CO) és un gas altament perillós que, com que no té color, olor ni sabor, es converteix en un enemic invisible en espais tancats. Aquest compost es genera principalment per la combustió incompleta de materials com gas, fusta, carbó o petroli en dispositius com estufes, calefactors o xemeneies mal ventilades.

La seva inhalació en concentracions elevades pot resultar mortal, ja que el CO impedeix que l'oxigen es transporti adequadament a través de la sang, afectant òrgans vitals com el cervell i el cor.

El monòxid de carboni és conegut com "l'assassí silenciós" pel fet que els símptomes inicials d'una intoxicació -mal de cap, mareig, nàusees i fatiga- poden confondre's fàcilment amb altres afeccions, com una grip o esgotament. Tot i això, quan l'exposició persisteix, pot provocar pèrdua de consciència, danys neurològics permanents i fins i tot la mort.

| Leena Robinson

És el que ha passat en una localitat de Sòria

La Guàrdia Civil investiga les causes de la mort d'un home i una dona catalans en un hotel rural a la localitat soriana de Medinaceli. Les víctimes, de 47 i 51 anys, podrien haver patit una intoxicació per monòxid de carboni.

La sala d'operacions del 112 de Castella i Lleó ha rebut un avís aquest dissabte a les 11.11 hores informant que hi havia dues persones inconscients a l'habitació d'un establiment hoteler situat al carrer Santa Isabel, al costat del Palau Ducal de Medinaceli. L'alertant afirmava que a l'interior de l'habitació es percebia "una forta olor de gas".

El 112 va avisar del succés a la Guàrdia Civil, els Bombers i una ambulància de suport vital bàsic del Sacyl, que no va poder fer res per salvar la vida dels dos afectats. La Guàrdia Civil de Sòria s'ha fet càrrec del cas i està instruint les diligències per aclarir-ne els fets.

| @GuardiaCivil

Consells per evitar un cas similar

Prevenir els riscos associats al monòxid de carboni requereix una combinació de conscienciació i mesures pràctiques. En primer lloc, és fonamental instal·lar detectors de monòxid de carboni a la llar, especialment a zones on hi hagi estufes, xemeneies o escalfadors d'aigua que funcionin amb gas o llenya.

Aquests dispositius són capaços d'alertar-los a temps en cas d'acumulació perillosa d'aquest gas. A més, és important revisar i mantenir regularment tots els equips de combustió, com calefactors i calderes, assegurant-se que estiguin en bon estat i que les instal·lacions compleixin les normatives de seguretat.

La ventilació és un altre aspecte clau. Tot i que les temperatures siguin baixes, és essencial garantir una bona circulació d'aire, especialment en espais on es facin servir fonts de calor que generin combustió. No s'ha d'utilitzar mai una graella de carbó, generador o estufa de càmping en interiors, ni deixar el motor d'un vehicle encès dins un garatge tancat.

Si algú mostra símptomes d'intoxicació per monòxid de carboni, com ara mareig, debilitat o confusió, evacuar el lloc immediatament i buscar atenció mèdica és vital.