Ràpida intervenció dels bombers en incendi de furgoneta evita una desgràcia més gran

El so de les sirenes i la presència d'una gran columna de fum a l'aire van alertar els veïns del carrer dels Safareigs, a la Bisbal del Penedès, sobre un incendi que podria haver tingut conseqüències greus. Una furgoneta va començar a cremar de manera sobtada, consumint gran part del seu interior i posant en perill els voltants. Tot i això, la ràpida actuació dels Bombers de la Generalitat va permetre controlar la situació abans que el foc s'estengués.

L'avís es va rebre al voltant de les 11.00 del matí, mobilitzant dues dotacions de bombers que es van desplaçar immediatament al lloc. El foc, que havia afectat aproximadament el 40% de l'habitacle del vehicle, va ser extingit sense que es registressin danys personals.

Aquest incident evidencia una vegada més la importància de la velocitat i de l'eficàcia dels cossos d'emergència en situacions de risc.

| @bomberscat

L'incendi i la resposta dels bombers

El foc va començar a l'interior d'una furgoneta estacionada a una zona on les flames podien haver aconseguit ràpidament vegetació o estructures properes. Les imatges compartides pels Bombers mostren com el vehicle va ser embolicat en una densa fumera, dificultant la visibilitat i augmentant el risc per a les persones que es trobaven a la zona.

Els bombers van actuar amb celeritat, desplegant mànegues per sufocar l'incendi abans que es propagés. Tot i que la causa del foc està encara sota investigació, aquest tipus d'incidents sol estar relacionat amb errors elèctrics, acumulació de materials inflamables al vehicle o fins i tot actes intencionats.

La intervenció va ser reeixida, no només en termes de control de les flames, sinó també en la prevenció de possibles lesions o danys materials més grans. Els veïns van expressar el seu alleugeriment al veure que l'incident no va derivar en una tragèdia més gran, agraint l'esforç dels equips d'emergència.

Consells per prevenir incendis en vehicles

Tot i que aquest tipus d'accidents pot passar de manera imprevisible, hi ha mesures preventives que tots els conductors poden adoptar per reduir el risc d'incendis als vehicles. És essencial fer revisions mecàniques periòdiques per assegurar-se que el sistema elèctric i el motor estan en bon estat.

No s'han de deixar a l'interior del vehicle objectes com ara llaunes de pintura, benzina o productes químics que puguin reaccionar a la calor. D'altra banda, assegureu-vos que no hi hagi obstruccions o acumulació de brutícia que puguin afavorir el sobreescalfament.

Tot i que no és obligatori, tenir un extintor a mà pot marcar la diferència als primers moments d'un incendi.