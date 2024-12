Continua la situació molt complicada per neu el diumenge: Les 6 comarques afectades

Les darreres previsions meteorològiques confirmen l'arribada de neu a diverses zones de Catalunya i generen preocupació entre les autoritats. En un cap de setmana marcat per temperatures gèlides, s'han emès alertes per acumulacions de neu significatives que afectaran tant la seguretat viària com l'activitat quotidiana a les regions implicades.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta taronja per a les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, on s'esperen acumulacions de més de 50 centímetres de neu a cotes superiors als 2.000 metres. Aquestes quantitats impliquen un risc alt per als que circulin per la zona o facin activitats a alta muntanya. En nivells més baixos, per sobre dels 900 metres, es calcula que la neu podria superar els 10 centímetres, xifra considerable per a aquestes altituds. A més, el fort vent previst intensificarà les condicions adverses i provocarà acumulacions irregulars de neu i fenòmens de torb.

Per la seva banda, les comarques de Cerdanya, Alt Urgell i Pallars Jussà han estat situades en alerta groga. En aquestes àrees es preveu que les nevades siguin una mica menys intenses, però igualment preocupants. Aquí, la neu podria acumular-se en gruixos de fins a 10 centímetres a cotes superiors als 900 metres, dificultant el trànsit i les activitats en aquestes altituds. Tot i que el nivell de risc és menor, les autoritats recomanen precaució, especialment en carreteres i accessos muntanyosos.

Riscos associats a les alertes

El nivell taronja implica un perill important per a la població, ja que les condicions meteorològiques poden afectar greument les infraestructures i els serveis essencials. Els experts destaquen que el transport, tant per carretera com per altres vies, es podria veure interromput a causa de les acumulacions de neu. A més, les zones en alerta taronja solen experimentar un augment del risc d'allaus i lliscaments de neu en pendents pronunciats. Per aquest motiu, Meteocat ha recomanat limitar els desplaçaments i evitar activitats a alta muntanya durant tot el diumenge.

En el cas de l'alerta groga, tot i que el risc és moderat, també és important extremar-ne la precaució. Les acumulacions previstes podrien generar problemes a carreteres locals i en accessos a nuclis urbans aïllats. Els conductors han d'equipar els vehicles amb cadenes i estar atents a les actualitzacions sobre l'estat de les vies.

| ACN

Consells per a la població

El Servei Meteorològic de Catalunya ha subratllat la importància de seguir les recomanacions de protecció civil per evitar incidents. És fonamental limitar els desplaçaments innecessaris, especialment a les zones afectades per l'alerta taronja. Així mateix, en cas d'haver de circular, s'aconsella portar roba d'abric, aigua i aliments, així com disposar de dispositius per netejar neu i cadenes per als pneumàtics.

Durant les properes hores, s'espera que les condicions meteorològiques es mantinguin inestables, amb la possibilitat que les alertes s'estenguin a altres regions. Les autoritats continuaran monitoritzant la situació i actualitzant la informació en temps real per garantir la seguretat de la població.