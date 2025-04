Tragèdia mortal en morir un treballador electrocutat

Una jornada laboral aparentment ordinària s'ha tenyit de tragèdia aquest dimarts al migdia, quan un treballador ha perdut la vida de manera inesperada. La víctima, de la qual inicialment no es coneixien detalls específics sobre la seva identitat ni circumstàncies precises de l'incident, estava duent a terme tasques rutinàries de desmantellament en un entorn industrial.

Descàrrega fatal en plena jornada

Els fets han ocorregut poc després de tres quarts d'una del migdia, quan els serveis d'emergències han rebut una alerta avisant del terrible accident laboral en una zona industrial de la Zona Franca, a Barcelona.

Immediatament, diverses unitats de Seguretat Ciutadana i equips d'investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sants-Montjuïc s'han desplaçat fins al lloc, juntament amb dotacions dels Bombers de Barcelona, agents de la Guàrdia Urbana i personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

| ACN

En arribar al lloc del succés, els serveis d'emergència només han pogut confirmar la mort del treballador, un home de 41 anys, que havia patit una forta descàrrega elèctrica mentre realitzava tasques de desmuntatge. La zona va ser ràpidament assegurada, i es van iniciar les primeres investigacions per esclarir exactament com es va produir el fatal accident.

Què feia exactament l'operari?

Segons l'empresa Ebro, companyia automobilística vinculada a l'espai on s'ha registrat l'accident, l'operari mort pertanyia a una empresa subcontractada que realitzava treballs específics en una parcel·la contigua a la planta principal de fabricació.

Des d'Ebro s'ha detallat clarament que les tasques en curs no formaven part de les activitats diàries habituals de la planta, la qual cosa podria indicar que es tractava de tasques de manteniment extraordinàries o desmuntatge d'infraestructures puntuals.

Encara que no s'han proporcionat detalls més precisos sobre l'empresa subcontractada ni sobre les condicions exactes de l'espai de treball en què l'operari va perdre la vida, les autoritats ja estan investigant les possibles causes de l'accident i revisant si es complien les normatives de seguretat exigides per a aquest tipus de tasques.

| ACN

Investigació oberta i possible responsabilitat

Com a part del protocol habitual davant d'accidents laborals mortals, els Mossos d'Esquadra han traslladat tota la informació recollida al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia. A més, el Departament d'Empresa i Treball ha estat informat immediatament per iniciar els procediments pertinents sobre les condicions laborals i de seguretat existents en el moment del succés.

Aquesta tràgica mort torna a posar el focus sobre la sinistralitat laboral a Catalunya, una problemàtica preocupant que cada any continua cobrant vides malgrat les nombroses campanyes de prevenció impulsades tant pel sector públic com per diverses associacions empresarials i sindicals.

Una realitat que continua preocupant

Aquest accident no és un cas aïllat. En l'últim any, Catalunya ha registrat diversos incidents laborals mortals similars, la qual cosa ha incrementat la preocupació tant dels sindicats com de les autoritats. El compliment estricte de les normatives de seguretat laboral i la vigilància de les condicions de treball continuen sent tasques pendents per a moltes empreses.

En aquest sentit, el succés ocorregut a la Zona Franca reobre el debat sobre la necessitat urgent de reforçar les inspeccions laborals i la formació preventiva entre els treballadors. Garantir la seguretat i protegir la vida de qui dia rere dia s'enfronta a tasques potencialment perilloses és un compromís que la societat no pot ignorar.

El cas seguirà sota investigació mentre tant, familiars, amics i companys lamenten profundament la inesperada i prematura pèrdua del treballador de 41 anys que aquesta tarda ja no tornarà a casa.