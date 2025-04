Divendres complicat a l'AP-7: km de retencions per un accident

per Mireia Puig

La tarda d'aquest divendres s'ha convertit en un veritable mal de cap per als conductors que circulaven per una de les autopistes més transitades de Catalunya. El flux habitual de trànsit es va veure alterat inesperadament a causa d'un accident, generant llargues cues de vehicles que van alentir considerablement la circulació durant diverses hores.

Col·lapse inesperat

L'incident va tenir lloc concretament a l'autopista AP-7, en el tram corresponent al Vallès Oriental, encara que inicialment es va mantenir discreció sobre el lloc exacte per no generar alarma innecessària. Les autoritats de trànsit van confirmar més tard que l'accident es va produir a l'altura de Mollet del Vallès, en sentit Girona.

Les primeres informacions indicaven que un dels carrils va quedar completament bloquejat, provocant retencions d'aproximadament dos quilòmetres. Segons les imatges difoses a les xarxes socials pel Servei Català de Trànsit, l'acumulació de vehicles era evident, amb cues de cotxes, camions i autobusos aturats o avançant molt lentament.

| Max Andrey, ACN, XCatalunya

Operatiu per restablir la normalitat

Davant la gravetat de la situació, es va desplegar ràpidament un operatiu especial amb efectius de trànsit i serveis d'emergència per atendre l'incident i facilitar la circulació a la zona afectada. Fonts oficials van informar que, afortunadament, no es van registrar ferits greus en aquest incident, encara que sí danys materials importants en alguns vehicles implicats.

A més, es van establir mesures de gestió del trànsit per intentar agilitzar la descongestió, com la senyalització especial i recomanacions de rutes alternatives a través de les xarxes socials i emissores locals.

Context habitual a l'AP-7

Aquest tipus d'incidents no són aïllats a l'autopista AP-7, coneguda per ser una de les vies més concorregudes de Catalunya i clau en la connexió amb França i la resta d'Europa. Especialment durant els divendres i els caps de setmana, és habitual que el volum de trànsit augmenti considerablement a causa de desplaçaments turístics i viatges cap a segones residències.

Les autoritats viàries fa temps que recomanen als conductors planificar adequadament els seus desplaçaments, evitant hores punta i utilitzant aplicacions mòbils que proporcionen informació en temps real sobre l'estat de les carreteres.

| ACN

Conseqüències per als conductors

La principal conseqüència directa per als conductors implicats va ser la considerable pèrdua de temps, ja que molts van romandre atrapats durant més d'una hora en els dos quilòmetres de retencions. Aquest tipus de situacions genera estrès, cansament i riscos addicionals, com accidents menors per abast a causa de les contínues frenades.