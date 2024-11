Tragèdia mortal en un incendi: La víctima tenia 54 anys

per Sergi Guillén

Quan una casa s'incendia, els perills immediats són el foc, el fum i les temperatures extremes. El foc es propaga ràpidament, consumint materials inflamables i estenent-se per l'estructura. Les flames poden assolir temperatures altíssimes, superant fins als 600 graus Celsius, cosa que fa impossible que una persona sobrevisqui en la seva proximitat directa sense patir greus cremades.

A més, el foc consumeix oxigen de l'ambient i emet gasos tòxics com a monòxid de carboni i diòxid de carboni. Que, en ser inhalats, causen intoxicació, pèrdua de consciència i, en casos greus, asfíxia. Aquesta és una de les principals causes de mort als incendis domèstics, ja que el fum s'acumula ràpidament i redueix la visibilitat, dificultant molt la sortida.

Un altre perill als incendis domèstics és la inestabilitat estructural. A mesura que el foc consumeix la fusta, el guix i altres materials de construcció, les parets, els sostres i els pisos es debiliten, provocant el col·lapse de parts de l'estructura.

Tràgic accident en un incendi

Una persona ha mort en un incendi de vivenda a Sant Fruitós de Bages. La víctima és un home de 54 anys, segons han confirmat fonts policials a l'ACN. Els Bombers van rebre un avís a les 12.00 hores que alertava de fum a l'interior d'una casa.

S'han desplaçat quatre dotacions i en arribar han comprovat que ja no hi havia cap incendi actiu. A l'interior d'una habitació plena de fum van localitzar el cos d'una persona. El sistema d'emergències mèdiques (SEM) ha activat dues unitats.

I per part dels Mossos d'Esquadra també s'han activat diversos efectius de seguretat ciutadana i també de la unitat d'investigació, que s'ocuparà del cas. En principi descarten una explosió i tampoc no han trobat indicis de criminalitat, apunten les mateixes fonts.

Mesures a tenir en compte per evitar aquesta desgràcia

Per evitar sortir ferit en cas d'incendi a casa, una de les mesures més importants és tenir un pla d'evacuació familiar i practicar-lo regularment. Aquest pla ha d'incloure rutes de fugida clares des de cada habitació, punts de trobada segurs fora de la casa i tasques específiques per a cada membre. A més, instal·lar detectors de fum a cada pis i en zones clau com a dormitoris i passadissos és fonamental.

Ja que aquests dispositius alerten del perill en les etapes inicials, donant temps per evacuar abans que el fum i les flames s'expandeixin. Verificar les alarmes de fum cada mes i canviar les bateries almenys una vegada a l'any ajuda a assegurar-ne el funcionament correcte en el cas d'emergència. És igualment important mantenir-se prop del terra en evacuar, ja que el fum tòxic tendeix a acumular-se a les parts superiors de les habitacions.