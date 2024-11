Espectacular incendi d'un camió a l'AP-7

per Sergi Guillén

Aquest matí, un camió que circulava per l'AP-7 a l'alçada de la localitat de Vilademuls, en direcció sud cap a Girona, s'ha vist envoltat d'un incendi espectacular. Que ha calcinat completament el seu remolc. Segons l'avís rebut pels Bombers de la Generalitat a les 8.40 h, el vehicle transportava una càrrega de caixes i fusta.

Material que s'ha convertit ràpidament en combustible per a les flames. El succés ha generat una gran columna de fum visible des de la carretera i les àrees circumdants. Això ha atret l'atenció dels conductors que transitaven per aquesta concorreguda autopista.

La intervenció ràpida dels serveis d'emergència,especialment dels Bombers de la Generalitat. Ha permès controlar les flames i evitar que l'incendi es propagués de manera més severa.

La càrrega completament destruïda i afectació a la vegetació

El foc no només ha destruït completament tota la càrrega del camió, sinó que també ha afectat aproximadament 40 metres quadrats de vegetació al marge de l'autopista. Els bombers han treballat intensament a sufocar les flames i evitar que l'incendi es pogués estendre encara més. Posar en risc altres zones de la carretera i la seguretat dels conductors.

| @bomberscat

Afortunadament, el conductor del camió ha sortit il·lès, cosa que ha estat una bona notícia enmig de l'impacte del succés. Els equips d'emergència han retirat la càrrega cremada i aclarir la zona per minimitzar qualsevol risc addicional.

Trànsit afectat a l'AP-7

Com a conseqüència de l'incendi, la circulació a l'AP-7 s'ha vist greument afectada al sentit sud. El compte oficial de Trànsit de la Generalitat ha informat que només s'ha pogut habilitar un carril per al trànsit, cosa que ha provocat importants retencions a la zona.

A més, la càrrega del camió continuava emetent fum des de la part posterior, cosa que obligava a extremar les precaucions a l'àrea. Els equips de Trànsit i els Bombers han col·laborat estretament per gestionar la situació de trànsit, alhora que els bombers completaven les tasques d'extinció i de neteja.

Aquest incident ha posat de manifest, una vegada més, la importància de la ràpida actuació dels serveis d'emergència per evitar conseqüències més grans. Les flames, que inicialment amenaçaven d'estendre's més enllà de la vegetació afectada. Han estat contingudes abans que poguessin arribar a provocar un incendi forestal en tota regla.

Una resposta eficient dels Bombers de la Generalitat

La tasca dels Bombers de la Generalitat ha estat totalment fonamental per controlar l'incendi i evitar que s'estengués pel marge de la carretera local. Segons el comunicat compartit a les xarxes socials, els bombers ja han començat el procés de retirar la càrrega cremada. Per assegurar completament la via i permetre que els operaris de neteja puguin restaurar la zona afectada.

Aquest incident se suma a la llista de successos recents a les carreteres catalanes on els equips d'emergència han hagut d'intervenir per controlar incendis en vehicles de transport. L'alta inflamabilitat de certs materials transportats en camions, com ara caixes i fusta, representa un risc que pot desencadenar en accidents espectaculars i altament perillosos a les autopistes.