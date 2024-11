Desastre de matinada: 30 cotxes arrossegats per una riera

Una forta tempesta ha provocat el creixement de la riera a Cadaqués aquesta matinada, que ha acabat arrossegant diversos vehicles aparcats. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha apuntat que les pluges poden haver superat els 100 litres per metre quadrat. En total s'han vist afectats una trentena de vehicles que havien aparcat a la riera.

Tot i que hi havia l'avís activat per no fer-ho, segons ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa del municipi, Pia Serinyana. Els cotxes han anat baixant fins a quedar tapant el pont del Casino. L'aigua també ha entrat a alguns locals que són a prop de la riera. Els Bombers van revisar tots els vehicles i van comprovar que no hi havia danys personals.

Els Bombers van rebre l'avís a les 3.54 hores i van desplaçar dues dotacions a Cadaqués. Durant dues hores i mitja han estat revisant els vehicles arrossegats per l'aigua. I han constatat que cap havia arribat al mar, ja que han quedat atrapats al pont. L'alcaldessa ha explicat que ara la prioritat és treure els cotxes d'aquest punt.

Per part seva, el cos d'emergències ha atès vuit avisos al Baix Empordà, principalment per inundacions de baixos.

| ACN

47,1 litres per metre quadrat a la Tallada d'Empordà

El Meteocat ha emès un avís d'observació per acumulació de pluja aquesta matinada a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. Amb pluges de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. La tempesta ha caigut amb insistència al cap de Creus i altres punts de la Costa Brava i la Serra de l'Albera.

A la Tallada d'Empordà es van registrar 47,1 litres per metre quadrat i a Portbou es van recollir 16,6 litres per metre quadrat en mitja hora i van arribar als 48 en tres hores.

La precipitació ha perdut intensitat a primera hora del matí, encara que encara es registraven xàfecs localment intensos al litoral nord.

Gori Masip mostra les imatges

Aquesta matinada, el Cap de Creus ha estat testimoni d'un impressionant episodi de pluges intenses que han deixat més de 100 mm d'aigua en algunes zones i han generat un autèntic caos a la localitat de Cadaqués. Segons un vídeo compartit pel meteoròleg Gori Masip, gravat per Santi Sanes, la riuada ha arrossegat diversos cotxes estacionats al llarg de la riera de Cadaqués, demostrant la magnitud de la tempesta i els seus efectes devastadors.

Les imatges, que han generat un fort impacte a les xarxes socials, mostren com l'aigua entra amb violència a l'alçada d'un supermercat, on es pot veure com el corrent engoleix i desplaça els vehicles. Aquesta situació posa en relleu la vulnerabilitat d'algunes zones costaneres de Catalunya davant de fenòmens meteorològics extrems, que semblen cada cop més freqüents a causa del canvi climàtic.