Tragèdia mortal a l'incendi d'una residència de gent gran: 10 morts

El matí d'aquest divendres 15 de novembre del 2024 ha començat de la pitjor manera possible: amb una notícia devastadora. I és que el foc ha tornat a fer de les seves i ha actuat en una residència per a gent gran al voltant de les cinc de la matinada. L'edifici es troba a Villafranca de Ebro, a Saragossa, i porta el nom de Jardins de Villafranca.

Els Bombers han rebut l'alerta cap a les cinc i s'han desplaçat ràpidament cap a la residència, extingint el foc a ràpida velocitat. Molts dels residents han pogut ser resituats a la sala d'estar, on ja estaven fora de perill. No obstant això, res no s'ha pogut fer per salvar la vida de deu persones. A més, hi ha confirmat l'estat de gravetat de dos més, que ja estan sent atès a l'hospital.

Fins ara es desconeixen les causes de l'incendi i la policia ja està fent la seva particular investigació. Tampoc no ha transcendit amb certesa la quantitat total de ferits. El que sí que se sap és que en el moment de l'incendi hi havia fins a 82 persones a l'interior.

L'incendi més mortífer

Fins allà han traslladat dues bombes nodrisses pesades, dues bombes urbanes lleugeres, una autoescala automàtica de 30m, una ambulància, un lloc sanitari avançat i un furgó amb diversos estris. La Guàrdia Civil de Saragossa, el conseller d'Interior, Roberto Bermúdez de Castro i el gerent de lIASS, Ángel Val. també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Així ho ha informat Heraldo.

En aquests moments estan treballant al lloc dels fets els Bombers, la Guàrdia Cívil, Voluntaris de Protecció Civil, psicòlegs, treballadors socials, i mitjans sanitaris de 061, a més de personal mèdic dels centres de sortit d'Alfajarín i Fuentes de Ebro, tal com informava la font anteriorment esmentada.

També s'ha enviat una alerta als hospitals Royo Villanova, Miguel Servet i Clínic Universitari perquè estiguin preparats per atendre altres pacients. Durant les properes hores s'aniran coneixent més detalls sobre aquest accident fatídic en una residència de Saragossa.

Ha estat l'incendi més mortífer dels darrers anys en residències espanyoles. Aquests 10 morts superen els nou que van perdre la vida en un geriàtric de Moncada (València) el gener del 2022, els vuit en un altre geriàtric precisament de Saragossa el juliol del 2015. Set persones grans van morir en una residència sevillana el febrer del 2010