Estranya mort després d'un atropellament: Els Mossos investiguen

El tren és un dels transports públics més problemàtics a Catalunya, ja que constantment estan submergits en episodis de tota mena que afecten la normalitat en la circulació. La major part de les ocasions, la culpa pertany als mateixos serveis i als errors que es cometen als vehicles o a les infraestructures. No obstant això, en altres cas, com aquest, són les mateixes persones les que provoquen situacions tràgiques.

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home atropellat per un tren a Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà). Els fets van passar dimecres a les set de la tarda, quan un tren que anava de Figueres fins a Sants hauria atropellat un home que estava estirat a les vies. L'accident està sent investigat, ja que hi ha diversos motius de la mort sobre la taula. No es descarta que sigui un accident, tot i que cada cop agafa més pes la hipòtesi d'un suïcidi.

Segons fonts policials, el tren no estava previst que s'aturés en aquesta estació i el maquinista quan ha passat s'ha trobat l'home estirat. Alguns testimonis haurien vist la víctima molt alterada uns minuts abans de la seva mort.

| Canva

El tren com a escenari de suïcidi

Els suïcidis a les vies del tren són una tragèdia que colpeja tant les famílies de les víctimes com els maquinistes i el personal ferroviari involucrat. A Barcelona i la resta de Catalunya, les dades mostren una tendència preocupant: aquest territori concentra més de la meitat dels suïcidis en vies de tren de tot Espanya. A l'Estat se solen reportar més d'un centenar de casos anuals.

| ACN

Des del 2015, les estadístiques d'enrotllaments a les vies de tren a Barcelona mostren un comportament estable, tot i que en els darrers anys s'ha observat una lleugera disminució. El 2020, es van registrar 31 atropellaments a la província de Barcelona, dels quals set persones van sobreviure. El 2019, la xifra va ser de 27, mentre que el 2018 i 2017 es van reportar 34 i 41 atropellaments, respectivament. Aquestes dades reflecteixen una mitjana de suïcidis i atropellaments propers als 50 casos anuals a l'àrea metropolitana.

A més, l'absència de xifres oficials sobre suïcidis al metro de Barcelona ha estat un tema controvertit. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) no facilita aquesta informació, argumentant que no és “justificat ni convenient” relacionar el suïcidi amb el transport públic. Tot i això, els maquinistes del metro, igual que els dels trens de rodalies, també reben formació i suport psicològic per enfrontar el trauma que aquests episodis poden ocasionar.