Okupes fugen per la DANA, la propietària recupera la casa i acaba detinguda

per Pol Nadal

Al programa Tardear de Telecincoo, presentat per Ana Rosa Quintana, s'ha donat a conèixer un cas que reflecteix el problema social dels okupes a Espanya. En aquesta ocasió, la DANA, el fenomen meteorològic que ha colpejat amb força el territori, ha tingut un paper inesperat. Els okupes que habitaven un habitatge van fugir per les intenses pluges, deixant la casa buida. La propietària va aprofitar per entrar a casa seva i recuperar-lo. Tot i això, lluny de poder celebrar aquesta recuperació, va acabar detinguda.

Els fets van succeir en una localitat afectada per la DANA, on les pluges torrencials van obligar molts a abandonar els seus habitatges. Entre ells, un grup d'okupes que, davant el risc d'inundació, va decidir marxar de la casa ocupada sense permís. La propietària, en veure casa seva lliure, va aprofitar per entrar i reprendre la possessió. Tot i això, aquesta acció va tenir un final inesperat: va ser detinguda i ara s'enfronta a càrrecs legals.

Segons el programa Tardear, la propietària ha estat acusada d'aplanament de casa, encara que l'habitatge li pertany. Els okupes, que residien a la casa sense drets legals, la van denunciar. Van argumentar que la propietària havia entrat a l'immoble sense el seu consentiment i aprofitant-se de la situació creada per la DANA. La policia va intervenir i, després de rebre la denúncia, va procedir a detenir la dona. Ara, aquesta podria enfrontar-se a càrrecs addicionals, depenent de com avanci el cas a la justícia.

Aquest cas ha generat indignació social i reobre el debat sobre la legislació d'okupes a Espanya. A les xarxes socials, molts ciutadans han expressat el seu descontentament, considerant injust que un propietari acabi detingut per intentar recuperar el seu propi habitatge. Critiquen que les lleis actuals semblen protegir més els okupes que els legítims amos. Argumenten que en alguns casos, els okupes estan emparats per sectors de la justícia i per partits progressistes que defensen el dret a l'habitatge.

| Policía Nacional

El programa Ana Rosa Quintana va dedicar diversos minuts a analitzar aquest cas i va destacar la frustració de molts propietaris a Espanya. La situació, agreujada per la manca d'una resposta ferma per part de l'Estat, es converteix en un problema que afecta moltes famílies. Són petits propietaris que veuen els seus drets vulnerats davant d'okupes que, de vegades, tenen una protecció legal difícil d'entendre a altres països europeus.

La DANA, que ha causat greus danys materials a gran part del país, ha exposat encara més aquesta problemàtica. La història d‟aquesta propietària detinguda és un exemple dels casos que alimenten el debat i que deixen en evidència les mancances de la legislació actual.