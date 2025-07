Tragèdia mortal en un greu accident entre dos cotxes a l'N-332

Al matí d'aquest dimecres, cap a les deu, la variant de l'N-332, al seu pas per Torrevella, s'ha convertit en l'escenari d'un accident de trànsit que, desgraciadament, ha tingut un desenllaç fatal. Tal com ha informat el portal Informació, dos turismes que circulaven en sentit Cartagena, cap a la costa oriolana, han col·lidit de manera violenta a l'altura del quilòmetre 54.400, prop del carril d'incorporació des de la CV-95, a la coneguda zona de Ferrís.

El xoc, catalogat pels serveis d'emergència com un accident per abast, ha tingut lloc en un tram on l'avançament està prohibit per motius de seguretat des de fa anys. Aquesta restricció afecta prop de vuit quilòmetres amb doble línia contínua, una mesura que pretén prevenir sinistres però que, alhora, provoca retencions freqüents i situacions inesperades entre els conductors.

Les primeres investigacions apunten que un dels vehicles va colpejar la part del darrere de l'altre de manera sobtada, un fet que sol produir-se en aquest vial a causa de l'aparició inesperada de cues. La Guàrdia Civil de Trànsit del destacament de Torrevella ha estat la primera a arribar al lloc, acompanyada d'equips sanitaris preparats per atendre els afectats amb rapidesa.

| Información

Intervenció d'emergències i víctimes de l'accident

En l'operatiu hi han participat dues ambulàncies de Suport Vital Bàsic i una unitat del SAMU. El balanç ha estat tràgic: el conductor d'un dels vehicles, un home de 48 anys i nacionalitat espanyola, ha mort tot i els intents de reanimació cardiopulmonar practicats in situ pels sanitaris del Centre de Coordinació d'Urgències de la Generalitat. El segon implicat, un jove de 28 anys, ha patit contusions i ha estat traslladat a l'Hospital de Torrevella, on roman ingressat amb pronòstic lleu.

La baixa velocitat característica d'aquest tram –on rarament se superen els 50 quilòmetres per hora a causa de les retencions– sol evitar conseqüències greus en accidents similars. Tanmateix, en aquesta ocasió, la fatalitat s'ha imposat, i no es descarta que el conductor mort hagués patit prèviament algun problema de salut que li fes perdre el control del vehicle abans de l'impacte.

Un punt negre per a la circulació: història de congestió i promeses incomplertes

La variant de l'N-332 és ben coneguda pels conductors habituals de la comarca i aquells que transiten cap a la costa oriolana. No només és un dels accessos principals a Torrevella, sinó que, a més, suporta diàriament un trànsit superior als 50.000 vehicles, amb puntes de fins a 55.000 a l'agost. Les retencions són habituals pràcticament tots els dies de l'any, i durant l'estiu les alertes de la DGT arriben a advertir de cues de fins a nou hores.

Aquest elevat flux de vehicles es veu agreujat per l'existència d'un sol carril per sentit, una situació que les administracions han promès millorar des de fa més d'una dècada, amb inversions per al desdoblament del tram, però sense resultats concrets a hores d'ara. Mentrestant, els accidents per abast es repeteixen, tot i que rarament amb conseqüències tan dramàtiques com les d'aquest dimecres.