Girada de 180 graus en l'incendi de Paüls: Anunci important dels Bombers

Després de dos dies de màxima tensió i lluita contrarellotge, els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Paüls, al Baix Ebre. L'anunci ha arribat poc abans de la una del migdia d'aquest dimecres, en boca del cap d'intervenció, Joan Rovira, des del centre de comandament a Tortosa. Aquest gir de 180 graus en l'evolució del foc suposa un respir per a tota la comarca i confirma l'eficàcia de l'operatiu desplegat al sud de Catalunya, que durant més de 48 hores ha batallat sense descans per frenar un dels pitjors incendis forestals dels últims anys.

Segons les dades provisionals facilitades pel Cos d’Agents Rurals, l'incendi ha calcinat un total de 3.321 hectàrees, bona part d'elles dins del Parc Natural dels Ports. La magnitud del foc i la complexitat del terreny han posat a prova tots els equips, que han aconseguit aquest matí tancar els dos punts més crítics: un a l'obaga de Paüls i un altre a la zona de les Portelles. Gràcies a la intensitat de la feina feta des de primera hora, i a la col·laboració dels diferents cossos d'emergències, s'ha pogut donar per estabilitzat el perímetre de l'incendi, tot i que encara queden punts calents on es mantindran els esforços.

El desplegament continua sent impressionant. Sobre el terreny continuen treballant un centenar de dotacions terrestres i 17 mitjans aeris, entre els quals destaquen els hidroavions de l'Estat, sis helicòpters de les BRIF, a més d'helicòpters de comandament, bombarders i avions de vigilància i atac. El Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) i els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) dels Bombers han reforçat els treballs especialment al flanc esquerre, mentre que les Brigades de Reforç en Incendis Forestals (BRIF) es concentren a la zona més complicada entre Paüls i Alfara de Carles, on el pendent i la presència de cingleres fa que la feina només es pugui fer de manera manual.

Segueixen els treballs

L'operatiu no baixa la guàrdia. Tot i que l'estabilització és un gran èxit, encara es mantindrà el confinament dinàmic a Paüls, on només es permeten els desplaçaments urgents entre nuclis urbans, i continuen tallades la carretera TV-3541 entre Paüls i Xerta i l'N-230b a l'altura de Xerta. El trànsit de vehicles d'emergències a la zona continua sent molt intens i la recomanació per als veïns és màxima prudència i col·laboració.

Aquest anunci marca un punt d'inflexió en l'emergència. L'èxit en l'estabilització de l'incendi de Paüls és fruit de l'esforç coordinat de centenars de bombers, la Unitat Militar d'Emergències, brigades forestals, Mossos d'Esquadra, cossos locals de seguretat, voluntaris i el suport tècnic dels Agents Rurals. Cada metre de perímetre consolidat és el resultat de maniobres tècniques complexes, de l'ús intensiu de mitjans aeris i de la resistència dels equips sobre el terreny.

L'estabilització arriba com la millor notícia després de dos dies marcats per la incertesa, els confinaments de milers de veïns i la por que el vent tornés a reactivar el foc. Ara, la prioritat és vigilar els punts calents i evitar qualsevol reactivació, però la sensació al Baix Ebre i a tota Catalunya és d'alleujament i d'agraïment a tots els que han participat en aquesta lluita sense treva contra el foc.