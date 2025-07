Ferit de gravetat un home que va acabar envoltat de flames: Dos detinguts

per Iker Silvosa

De vegades, la rutina d'una nit qualsevol pot trencar-se en qüestió de segons, transformant la calma en una escena d'extrema gravetat que sacseja tota una comunitat. Així va passar recentment, en un cas que ha generat inquietud entre veïns i forces de seguretat. Un succés que, a més de deixar una víctima en estat crític, ha derivat en una investigació que apunta cap a un possible acte de violència premeditada.

Una trucada d'emergència que desferma l'alarma

Tal com ha informat el Diari de Tarragona, tot va començar la nit de dimarts, 9 de juliol, quan les línies d'emergència van rebre una trucada que alertava sobre una situació límit: un home envoltat de flames demanava ajuda desesperadament. La imatge, colpidora, va provocar la ràpida mobilització dels equips d'emergència, que van arribar al lloc en pocs minuts. La víctima va ser localitzada en una zona urbana coneguda per albergar edificis en desús, on residia des de feia algun temps.

Els serveis sanitaris i de bombers es van esforçar a fons per estabilitzar el ferit i traslladar-lo d'urgència a l'hospital de referència, ateses les greus cremades que presentava a gran part del cos i el rostre. La víctima, un home de 43 anys, es troba ingressat a la unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, lluitant per la seva vida.

Sospites d'atac intencionat i primers testimonis

Des del primer moment, les circumstàncies que envoltaven el cas van aixecar sospites entre els investigadors. Segons el relat del mateix ferit, explicat per testimonis recollits pel Diari de Tarragona, algú l'hauria ruixat amb un líquid inflamable abans d'encendre-li foc. L'home, que va ser trobat sense roba perquè va intentar treure-se-la per sufocar les flames, va assegurar que es tractava d'un atac deliberat. Tanmateix, quan els efectius van arribar al lloc dels fets, no van trobar testimonis que poguessin corroborar la seva versió.

Tot i l'absència inicial de proves directes, la víctima és una persona coneguda pels cossos policials i la seva història de vida a l'entorn de l'edifici abandonat on va passar tot ha estat clau per iniciar les primeres línies d'investigació. Les autoritats es van posar a treballar per esclarir els fets i trobar els possibles responsables.

Ràpida actuació policial i detencions a Vila-seca

La investigació va avançar amb rapidesa. Gràcies a les primeres dades recollides a l'escena i a les investigacions dels cossos de seguretat, en menys d'una hora els agents del grup de delinqüència urbana de la comissaria de Salou van aconseguir identificar i detenir un dels presumptes autors. El primer detingut, un home de 58 anys, va ser localitzat a Vila-seca i va quedar acusat d'homicidi dolós en grau de temptativa.

Poc després, l'operació va culminar amb la detenció d'un segon implicat, de 40 anys, també a la mateixa localitat. Tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Local van coordinar l'operatiu, demostrant eficàcia en la gestió d'un cas especialment delicat per la naturalesa del delicte i l'estat de la víctima.

La investigació, liderada ara pels Mossos d'Esquadra, continua oberta per esclarir tots els detalls i determinar la relació entre els implicats i la víctima, així com els possibles motius darrere d'aquest brutal atac.