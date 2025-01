Tragèdia mortal en una explosió al Port de Barcelona

El matí d'aquest dimarts s'ha vist entelat per un tràgic succés al Moll d’Energia del Port de Barcelona. Una explosió en un tanc d'acetat de metil, substància altament inflamable, ha causat la mort d'un treballador i ha deixat ferit de gravetat a un altre. El fatídic incident ha obligat a activar múltiples plans d'emergència a nivell local i autonòmic, cosa que il·lustra la magnitud de la deflagració i els consegüents riscos potencials per a la resta de les instal·lacions portuàries i la població propera.

Els fets han tingut lloc a les instal·lacions de l'empresa Tepsa, situades al número 5 del Carrer Port de Gènova, al voltant de les 10:10 del matí. Segons les primeres informacions proporcionades pels responsables de la infraestructura i pels equips d'emergència, l'explosió es va produir durant uns treballs de manteniment que implicaven la soldadura d'un tanc de transport d'acetat de metil. En un moment donat, es va produir una fuita d'aquest producte i, en entrar en contacte amb un possible focus de calor o espurna, va desencadenar la violenta deflagració i un posterior incendi.

A conseqüència de l'explosió, l'operari que es trobava realitzant les tasques de soldadura va perdre la vida a l'acte a causa de la força de l'esclat, mentre que un altre treballador ha resultat ferit de gravetat per cremades i ha estat atès amb celeritat pel personal sanitari. Ja ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron. Fins a la zona s'han desplaçat diverses dotacions de Bombers de Barcelona i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), així com també han acudit en suport els Bombers de la Generalitat. La ràpida intervenció conjunta ha aconseguit sufocar les flames en un interval relativament curt, evitant que l'incendi es propagés a altres instal·lacions o dipòsits propers que contenen productes potencialment perillosos (des de refinats del petroli fins a gas natural, entre altres).

Sense risc de contaminació

L'acetat de metil, segons han aclarit fonts de Protecció Civil, encara que altament inflamable, no és tòxic, de manera que no s'ha hagut d'activar un pla de contenció de fuita perillosa. Malgrat això, les flames i el fum inicial van aixecar l'alarma a tot el moll, provocant que es prenguessin precaucions estrictes per aïllar la zona i revisar cada tanc adjacent per descartar riscos addicionals. La presència de productes químics i petroquímics al Moll d’Energia obliga els equips d'emergència a operar amb la màxima prudència, ja que qualsevol focus de calor podria desembocar en una reacció en cadena de conseqüències imprevisibles.

Com a mesura preventiva, i per fer front a l'emergència, s'ha activat la fase d'emergència del pla d'autoprotecció del Port de Barcelona, a més del Plaseqcat (Pla d'Emergències Exterior del Sector Químic de Catalunya) de Protecció Civil i el pla d'emergències de l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes mesures permeten coordinar els diferents cossos de seguretat i emergències, així com els serveis d'infraestructura del port, per gestionar amb eficàcia la situació i minimitzar els possibles impactes a la resta de la zona portuària i la ciutat.

Durant els primers instants després de la deflagració, el SEM va traslladar un important contingent de personal sanitari amb ambulàncies i suport avançat per atendre els ferits. Desafortunadament, no van poder fer res per salvar la vida de l'operari mort, que va patir ferides mortals a causa de l'explosió. El treballador ferit de gravetat ha estat ingressat en un centre hospitalari especialitzat en cremades, on roman sota tractament intensiu.